奧運開幕｜戰爭陰霾籠罩　以色列賽前國歌遭狂噓　法國加強保安

巴黎奧運7月26日揭幕，在以巴戰爭的陰霾下，以色列足球隊24日晚率先出戰賽事對陣馬里時，賽前播放以色列國歌，現場傳出大量噓聲，球場內的保安則如臨大敵。法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）23日稱，以色列運動員在巴黎奧運期間將獲24小時全天候保護。



巴黎奧運足球項目D組的首輪賽事24日晚在巴黎王子公園球場舉行，由以色列對陣馬里，在賽前播放以色列國歌時，可以聽見現場球迷傳出大量噓聲。

現場也有球迷展示巴勒斯坦國旗，引發其他一些球迷不滿，需要在場的保安介入調停。

以色列足球隊在當地警察重重包圍的護送下抵達球場，他們乘搭的車輛前方有電單車騎士，後面則有大約十幾輛防暴警車。武裝警察在王子公園球場外巡邏，其中一名警察帶着步槍。

法國內政部長達爾馬寧和巴黎警察總長努涅斯（Laurent Nunez）於晚上7點30分左右抵達球場。

達爾馬寧23日表示，以色列運動員在巴黎奧運期間將獲得24小時全天候保護。

法國極左翼政黨國會議員Thomas Portes於20日表示，法國不歡迎來自以色列的運動員，應該有人抗議他們參加奧運。他的言論使法國政府更重視以色列代表團在參與巴黎奧運期間的保安。