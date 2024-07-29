巴黎奧運｜轉播方要求以同樣方式拍攝男女運動員 避免性別歧視
撰文：王海
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巴黎奧運7月26日揭幕，性別平等是本屆奧運的核心理念，國際奧委會（International Olympic Committee）旗下的轉播團隊，奧林匹克廣播服務公司（Olympic Broadcasting Services，OBS）要求攝影師以同樣的方式拍攝男女運動員，避免轉播畫面隱含性別歧視。
本屆奧運提倡性別平等，由國際奧委會成立、負責統籌電視製作和轉播的奧林匹克廣播服務公司OBS亦更新拍攝指引，要求攝影師在拍攝時，以同一方式處理男女運動員。
OBS行政總裁Yiannis Exarchos表示，在一些賽事中，女運動員被拍攝的方式，以至一些攝影師對拍攝男女運動員在構圖上的差異，仍令人感受到對女性的刻板形象和性別歧視。他將這個問題歸咎於「無意識的偏見」，而攝影師和編輯都更傾向展示較多女運動員的特寫鏡頭。
Yiannis Exarchos強調，女運動員能夠在奧運賽場上亮相，並不是因為她們更吸引或性感，而是因為她們都是精英運動員。
巴黎奧運實現男女運動員人數1比1的比例，是現代奧運128年歷史上首次實現運動員性別均等的奧運會，女子體育項目也獲得更多黃金時段的轉播機會。
上一次奧運在巴黎舉行是在1924年，當時只有4%的選手是女性，而且她們只能參加被認為「適合」她們的運動項目，例如游泳和網球。
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