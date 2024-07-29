巴黎奧運｜再鬧烏龍！　阿根廷蛙泳選手出場時竟錯放中國國旗

繼巴黎奧運開幕式上，解說將韓國錯讀成朝鮮、五環旗倒掛後，游泳賽場再現烏龍。

阿根廷選手出場是，背後竟顯示中國國旗，令選手匪夷所思。



北京時間7月29日淩晨，巴黎奧運會遊泳大項女子100米蛙泳半決賽中，在阿根廷選手馬卡蕾娜-塞瓦略斯（Macarena Ceballos）出場時，她身後的屏幕顯示的卻是中國國旗。阿根廷選手呆愣回望後，見國旗並無變化只能尷尬一笑，繼續出場與觀眾打招呼。

雖然這個項目確實有唐錢婷和楊暢兩名中國選手的參與，但她們都在半決賽的第一組中參賽，而馬卡蕾娜-塞瓦略斯（Macarena Ceballos）則是在第二組。

巴黎奧運各種烏龍在內地引發網民熱議，有網民稱這是「法式鬆弛」，但也有網民嘲整屆巴黎奧運就是「草台班子」。

網民評論：



有點想去法國工作，感覺不管出啥錯都可以用鬆弛來解釋



這個是沒法洗的草台班子實錘了。阿根廷選手一臉的不敢置信



巴黎奧運:隨機抽取一個國家，每天製造一個新樂子。問就是鬆弛，下一個國家會是誰呢



法國是不是只認識五常啊



有法國的心態做什麼都會成功的



此外，參與本場女子100米蛙泳半決賽的中國選手唐錢婷，以小組第1、總排名第4晉級；另一名選手楊暢無緣決賽。