英國財相公布財政評估報告　為削減公共開支鋪路

英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）7月29日向國會公布財政評估報告，披露政府陷入近200億英鎊（約2,000億港元）財政缺口。



李韻晴29日稱，2025年將削減價值80億美元的支出項目。

英國廣播公司（BBC）29日報道指，儘管保守黨批評工黨正為加稅鋪路，但李韻晴的財政政策受到首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的競選綱領限制，理論上政府不會提高所得稅、國民保險社會保障金、增值稅和利得稅。

2024年7月1日，英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）和時任影子財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）在牛津郡的一個農場與一名麵包師傅進行對話。（Reuters）

報道引述消息人士稱，如果李韻晴想要提高稅收，她可能會在本週召開緊急預算會議，但預料她會重申不提高個人稅率的承諾。

工黨或對基建項目「開刀」

如果工黨決定不加稅，另一方法就是削減公共開支。BBC報道預計，針對英國龐大的財政缺口，李韻晴將宣布削減數十億英鎊的公共開支，例如取消一些公路和鐵路擴建項目，包括仍未完成、連接倫敦到伯明翰的HS2高速鐵路計劃。

蘭開斯特公爵領地事務大臣麥法德（Pat McFadden）在受訪時被問到HS2的終點站是否將建在倫敦郊區而非市中心時，他僅表示，本屆政府繼承一個「非常困難的局面」。麥法德其後補充，HS2將與其他項目一樣，需先經過財政評估。

2024年7月8日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）在英國倫敦財政部向發表演講。（Reuters）

施紀賢28日在報告公布前發聲明指，英國已「破產和支離破碎」，指責保守黨政府留下龐大的財政缺口。