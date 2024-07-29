特朗普想做獨裁者？籲基督徒選他：今次揀我　4年後不用再投票

美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月26日在佛羅里達州一個面向基督徒的造勢活動說：「4年後，您無需再次投票，我們會將問問好好解決，這樣你就不用投票了。」（In four years, you don't have to vote again, we'll have it fixed so good you're not going to have to vote.）有關言論被視為有獨裁意味，遭到外界批評。



是次活動名為「轉折點行動信徒峰會」（Turning Point Action Believers），由保守派非牟利組織「美國轉折點」（Turning Point USA）的附屬機構「轉折點行動」（Turning Point Action）舉辦。

外界目前目前尚不清楚這位面臨煽動2020年國會大樓騷亂指控並據稱試圖推翻2022年選舉結的前總統的這些言論，到底有何含義。

圖為2024年7月28日，美國前總統特朗普（ Donald Trump）出席在明尼蘇達州的競選活動。（Reuters）

《政治報》7月28日稱，特朗普的言論在進步派當中敲響警鐘，他們認為這些迹象表明，如他11月當選，可能不打算在未來讓美國舉行選舉。

美國民主黨總統大選參選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）競選團隊27日回應他的言論：「當副總統賀錦麗說這次選舉關乎自由時，她是認真的。」

特朗競選團隊發言人未直接回應，僅指他意思是「團結美國」。

特朗普2023年12月5日晚在霍士新聞的專訪中說到，如他重返白宮，要當一天的獨裁者，即利用權力關閉美墨南部邊境並擴大石油鑽探。民主黨關注他的言論，惟特朗普將這句話解釋為「開玩笑」。