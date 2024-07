特朗普想做獨裁者？籲基督徒選他：今次揀我　4年後不用再投票

美國共和黨總統候選人特朗普(Donald Trump,又譯川普)7月26日在佛羅里達州一個面向基督徒的造勢活動說:「4年後,您無需再次投票,我們會將問問好好解決,這樣你就不用投票了。」(In four years, you don't have to vote again, we'll have it fixed so good you're not going to have to vote.)有關言論被視為有獨裁意味,遭到外界批評。



是次活動名為「轉折點行動信徒峰會」(Turning Point Action Believers),由保守派非牟利組織「美國轉折點」(Turning Point USA)的附屬機構「轉折點行動」(Turning Point Action)舉辦。

外界目前目前尚不清楚這位面臨煽動2020年國會大樓騷亂指控並據稱試圖推翻2022年選舉結的前總統的這些言論,到底有何含義。

圖為2024年7月28日,美國前總統特朗普( Donald Trump)出席在明尼蘇達州的競選活動。(Reuters)

《政治報》7月28日稱,特朗普的言論在進步派當中敲響警鐘,他們認為這些迹象表明,如他11月當選,可能不打算在未來讓美國舉行選舉。

美國民主黨總統大選參選人賀錦麗(Kamala Harris,又譯哈里斯)競選團隊27日回應他的言論:「當副總統賀錦麗說這次選舉關乎自由時,她是認真的。」

特朗競選團隊發言人未直接回應,僅指他意思是「團結美國」。

特朗普2023年12月5日晚在霍士新聞的專訪中說到,如他重返白宮,要當一天的獨裁者,即利用權力關閉美墨南部邊境並擴大石油鑽探。民主黨關注他的言論,惟特朗普將這句話解釋為「開玩笑」。