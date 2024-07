美國共和黨總統候選人、前總統特朗普表示,如果重返白宮,將解僱美國證交會(SEC)主席根斯勒(Gary Gensler),並選擇對加密貨幣友好的監管人,以吸引虛擬貨幣擁躉,利用該行業在政治舞台上日益成長的影響力。



特朗普日前出席比特幣會議上表示:「今天下午我在制定一項計劃,要讓美國成為全球的加密貨幣之都和世界比特幣超級大國,我們會實現這一目標」。

當特朗普說他將解僱根斯勒時,台下人群大聲歡呼起來。根斯勒的任期到2026年結束。如果特朗普勝選,將對虛擬貨幣行業的最高監管機構產生重大影響。

特朗普:Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump speaks at the Bitcoin 2024 event in Nashville, Tennessee, U.S., July 27, 2024. (REUTERS)