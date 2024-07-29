特朗普家族成員在政治集團任要職　打造「美國新王室」？

特朗普性格極為強勢，自認為「老子天下第一」，很難與人相處。因此，真正能與他共事的人並不多。他的首任44位內閣裏，包括副總統在內的40人都拒絕支持他的本次選舉，許多歷史上的朋友、助理、幕僚都與他決裂，甚至成為他公開的批評者、反對者。這足可見他有多不討人喜歡。所以特朗普非常依賴子女的支持，因為子女是他最可信賴的：哪怕不聽他的話，至少不至於出來害他。



特朗普在選舉活動、宣傳、籌資、政治策略、政策制訂、選人用人等方面都高度依賴子女的建議。他也完全不顧禁忌，把子女推到台前擔任要職，甚至帶着周遊全球，把白宮辦成了家族企業。這當然使得特朗普家族成員獲得了特殊地位，搞得和王室一樣，同時也使人們對家族成員高度關注。

2024年7月18日，美國密爾沃基，特朗普攜手一眾家庭成員登台參加Fiserv論壇活動。（Reuters）

本文介紹了特朗普一些主要家庭成員的情況。核心要點：

●女兒伊萬卡（Ivanka Trump）和女婿庫什納（Jared Kushner）在政治上實際已和特朗普集團分道揚鑣（如果不用「決裂」這個字眼的話），因此完全淡出，不見身影了。

●第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）早就淡出，純粹充當花瓶。

●目前衝在最前面的是長子小特朗普（Donald Trump Jr.），他完全認同MAGA（Make America Great Again）政治，也能和特朗普基本盤打成一片，有望在商業上和政治上接任父親。

●兩個極具政治野心女性衝到了台前，成為共和黨內冉冉升起的政治人物。她們一個是大兒子小特朗普的未婚妻吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle，（加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）的前妻），一個是二兒子埃里克（Eric Trump）的老婆拉拉（Lara Trump）（現擔任共和黨全國代表會聯席主席）。

●特朗普的兩個兒子及其配偶預計將在特朗普的第二任內（如有）扮演重要角色。特朗普 的所有同事、幕僚、助理、政治盟友都需要和這些特朗普家族成員搞好關係。

註解：以下出場順序未按照年齡或輩分，主要結合媒體關注度（以及相對的政治重要性）進行。「特朗普」特指Donald Trump。

1.小特朗普（Donald Trump Jr.，大兒子）

圖為2024年7月18日，美國密爾沃基，小特朗普持電話（右）觀看Fiserv論壇活動。（Reuters）

●1977年出生，特朗普和首任妻子伊萬娜（Ivana Trump）生下的三個孩子中最大的（還有妹妹伊萬卡、弟弟埃里克）。

●賓夕法尼亞大學沃頓商學院經濟學本科。

●與前妻瓦妮莎（Vanessa Trump）生有五個孩子，2018年離婚後與吉爾福伊爾訂婚。

●一直幫助打理家族生意（尤其自特朗普從政以來），目前擔任特朗普集團（Trump Organization）的副董事長。

● X賬戶關注者過千萬，有一定的社會影響力。

●是特朗普子女中最能和MAGA基本盤互動，最受MAGA基本盤喜愛的。如果特朗普要在子女中找一個人在政壇裏接班的話，小特朗普是最合適的。

●政治上極其活躍，尤其在特朗普首任結束後變得更加活躍（伴隨的是伊萬卡的淡出）。

●在推翻2020年大選結果、煽動2021年國會騷亂中都發揮了積極作用，角色有點像父親特朗普的打手，幫着干髒活（例如拉攏、收買、恐嚇、威脅其他政客）。也因為如此，以及他的各種公開言論，使得他極具爭議，是民主黨非常討厭的人物。

●對父親的政治和選人用人都有不小的影響力；例如，他自言是父親競選副手萬斯（J.D. Vance）的好朋友，在推薦萬斯上位過程中裏發揮了極為重要的作用 。

2.吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle，大兒子的未婚妻）

●小特朗普的未婚妻，1969年出生，比特朗普現任妻子梅拉尼婭還大一歲，比小特朗普足足大8歲。

●加州出生，在三藩市大學取得法學學位（JD），早期職業經歷是三藩市和洛杉磯擔任檢察官。

●2001年，和剛剛步入政壇的青年才俊現加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森，民主黨的明星政客）結婚。兩人都在政界，結伴發展事業，因為都有顏值，被媒體稱為「新甘迺迪夫婦」（New Kennedys）。

●2003年，紐瑟姆當選三藩市市長，吉爾福伊爾變成了三藩市第一夫人，並在2004年轉行進入媒體美國有線電視新聞網（CNN）。

●紐瑟姆是個花花公子，到處有染，兩人各種不合，在2005年離婚。吉爾福伊爾可能也受了刺激，政見一百八十度轉變，成了保守派/共和黨。2006年，她加入霍士新聞，之後一直擔任主播。

●2006年，嫁給比自己小6歲的商人維倫西（Eric Villency，暫譯），生下一子，2019年離婚。

●作為霍士新聞的知名主播，吉爾福伊爾和共和黨政客經常往來。2018年6月，開始和特朗普的兒子小特朗普約會，兩人2020年訂婚，但一直沒結婚。

●2018年以來全職投入輔助特朗普，組織參與各種募資活動、競選活動、宣傳活動，也考慮過在白宮謀職，只是沒有特別合適的機會。

●現在算是特朗普家族在政壇的台前人物，在共和黨全國代表大會（RNC）時坐在顯要位置。

●這個人經歷傳奇，政壇從左到右，搞定各種男性名流（而且比她還小），呼風喚雨，成就自己的事業與野心。

●整型嚴重，看着很可怕，和當年紐瑟姆身邊那個女子早已判若兩人。

3.凱伊（Kai Trump，孫女）

年僅17歲的特朗普孫女凱伊（Kai Trump）站上演講台為祖父拉票。（路透社）

●小特朗普的長女，特朗普的孫女，17歲，高中生。

●從小打高爾夫球（培養與爺爺一樣的愛好），社交平台上時常分享打球的相片。

●在不久前的共和黨全國代表會議上發言，給美國人講了「特朗普不為人知的一面」，主要是特朗普有關心關愛，努力讓美國更加偉大（MAGA），關注她的學習，以她為驕傲，經常探討高爾夫球等。

年僅17歲的特朗普孫女凱伊（Kai Trump）出席美國共和黨全國代表大會（RNC）並站上演講台為祖父拉票。（路透社）

4.埃里克（Eric Trump，老三、二兒子）

2024 年7月15日，共和黨全國代表大會宣布前總統特朗普（Donald Trump） 獲該黨提名為總統候選人。特朗普的兩名兒子小特朗普（Donald Trump Jr.，右一）和埃里克（Eric Trump，中）表現興奮。（Reuters）

●1984年出生，特朗普和前妻伊萬娜生下的三個孩子中最小的一個，小特朗普和伊萬卡的弟弟。

●比哥哥小特朗普露面要少，低調很多。

●大學畢業後就參與家族生意，擔任特朗普集團的執行副董事長，主要負責「全球房地產業務，包括新項目的併購、開發、建設」。

●曾經在特朗普的真人騷節目《學徒》當評委。

●會跟父親討論政治問題，遊說一些對自己有利的東西。

●在2020年大選失敗後，和哥哥小特朗普一道，積極配合父親，四處發聲、活動，努力試圖推翻大選結果，並參與煽動2021年的國會騷亂案。

●2007年設立了「Eric Trump基金會」，旨在為田納西州的聖祖德兒童研究醫院（St Jude Children's Research Hospital）的臨終兒童病人籌集捐贈資金，據該醫院稱，十年間，基金會共捐贈1,630萬美元。但該基金會也一直有爭議，媒體報道資金被挪用到特朗普家族的其他生意，或者被捐贈者作為貼近特朗普家族的手段。特朗普當選為總統後不久（2016年12月），該基金會就停止進一步募資了。

●2015年接受媒體採訪，說他爸爸是個「極為好玩」（incredibly）的人，「極為好玩、極為務實」；「幽默是他最出色的能力之一，但公眾看不到」。

●喜歡戶外運動，尤其是打獵。

●2014年和妻子拉拉結婚，生有兩個小孩，兒子盧克（Luke，暫譯），女兒卡羅琳（Caroline，暫譯）。

●定義方面，和哥哥小特朗普沒有特別明顯的差異化，都參與家族生意，都摻和政治，只不過哥哥的影響力遠遠大於弟弟，而且哥哥主管一些比較好的賽道（例如新媒體），和政客有直接的往來，另外也受特朗普基本盤歡迎。

5.拉拉（Lara Trump，二兒子的妻子）

特朗普二媳婦拉拉（Lara Trump）2024年2月22日出席美國保守派政治行動大會（CPAC）。（Reuters）

●1982年出生，北卡羅來納州長大，出身和學歷都很普通，本科在北卡羅來納州州立大學讀傳媒；曾在紐約法國烹飪學院學過廚藝。

●2008年完成了人生最關鍵的一步：開始和特朗普的二兒子埃里克約會，六年後（2014年）成婚。

●曾經做過一段媒體，2012至2016年在美國電視節目《Inside Edition》做節目製作人；2021年在特朗普連任失敗後短暫加入過霍士新聞。這幾個關係都是特朗普家族介紹的。

●真正的雄心是借特朗普加圖介入政治。2016年開始，主要是幫助特朗普的競選活動。2021年特朗普連任失敗後，曾考慮過競選北卡羅來納州參議員，最終放棄（「何德何能」）。

●2024年3月，找到了最適合的位置：在特朗普的支持下，當上了共和黨全國代表大會（RNC）的聯席主席，成為共和黨內冉冉升起的新星。RNC主要掌控共和黨的黨務工作。籌資、選舉流程、資源分配、共和黨平台的宣傳、總體戰略等。拉拉當上聯席副主席，相當於幫助特朗普家族掌控了共和黨平台資源。她在籌資方面也展現了天賦，今年三月以來籌資近3億美元（約23億港元）。

●拉拉在這個月的共和黨全國代表大會上高調出場支持特朗普的選舉，填補了伊萬卡的角色，成為特朗普家族的台前女性代表。

6.伊萬卡（Ivanka Trump老二，大女兒）

●伴隨吉爾福伊爾、拉拉迅速上位，搶佔特朗普家族台前的女性的，是伊萬卡脫離了特朗普家族的政治中心。在不久前共和黨全國代表大會上，她沒有出來講話，也沒有坐在家屬席上。實際上，伊萬卡已經遠離特朗普家族/MAGA政治。

●1981年出生，曼哈頓長大，康涅狄格讀高中，基本是新英格蘭自由派的環境。本科就讀於喬治城大學和賓夕法尼亞大學 。

●直到特朗普出來競選前，都註冊為民主黨人；2007年給希拉里的參議員競選捐資；2013年給新澤西參議員布克（Cory Booker）的競選捐資。民主黨一直認為伊萬卡骨子裏是傾向於民主黨的，或者至少是一個中間派。

●最早是在娛樂圈、時尚圈發展的。曾經在特朗普的真人騷節目《學徒》當評委；做過模特兒；在特朗普集團擔任執行副董事長；搞過自己的珠寶及奢侈品品牌伊萬卡。這些都已經「翻篇」了，因為她更大的野心是搞政治。

●2016年特朗普開始競選時她就投身加入。特朗普入住白宮後不久她就正式擔任總統顧問，直到特朗普卸任前後接近四年。過程中，她是特朗普的身邊人，積極參與白宮事務，陪同特朗普參加各種國際會議，對特朗普有很大影響。她也給自己「創建」了一個崗位：「經濟倡議與創業家精神辦公室」（Office of Economic Initiatives and Entrepreneurship）負責人，以女性事業為切入點，周遊各國推動相關議題，包括會見領導人，實際上充當了特朗普代言人的角色。特朗普還給她考慮過世界銀行負責人及美國駐聯合國大使等職務。

●然而，特朗普任用年輕女兒做高級政治顧問的做法受到朝野廣泛批評，許多矛頭都指向伊萬卡本人，給她本人以較大壓力。

●伊萬卡的政治「高光時刻」是2019年大阪的G20峰會，期間，她陪同特朗普參加各種領導人會晤。結果網上曝出一個20秒左右的視頻，即她在一個自由討論活動中試圖強行切入英國前首相文翠珊（Theresa May）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）及國際貨幣基金組織（IMF）前總裁拉加德（Christine Lagarde）幾個領導人之間的對話，很是唐突。國際輿論對此十分負面，網民吐槽她為「多餘的伊萬卡」（Unwantedivanka），並認為她傷害了美國的外交和國際形象。這個事情說明伊萬卡太着急了，希望在國際上嶄露頭角，實際上德不配位。從美國國內朝野到全世界對此看得都非常清楚，毫不留情地對她進行猛烈抨擊，包括網暴。所以捧得愈高摔得愈慘，這對伊萬卡有較大的心理衝擊。

●轉折點發生在2020年大選及2021年國會騷亂；她拒絕在國會騷亂前的集會裏講話；呼籲特朗普發視頻譴責暴亂；在政府官員和特朗普之間擔任中間人的調停角色。她不認為選舉被操縱，也不認可對國會的衝擊。2022年6月，她公開表示，認為選舉存在舞弊是「沒有任何根據」的。這個時候，她和父親、哥哥、弟弟以及MAGA政客及基本盤實際上在政治上就分道揚鑣了。

●伊萬卡是兩邊不討好：一方面，她的出身，成長教育、談吐，所從事的奢侈品行業，嫁給猶太富商庫什納（Jared Kushne）及加入猶太教等，都與MAGA基本盤格格不入；她也並不認可MAGA的那套政治理念，所以很難和MAGA基本盤打成一片。另一方面，民主黨認為伊萬卡骨子裏是溫和派、理性派，甚至是傾向民主黨的，所以應該發揮更大的作用去影響、引導特朗普，但她又沒有起到這樣的作用。最終，伊萬卡是兩頭不討好，裏外不是人。而且這個事情又牽扯到她的親生父親，對她來說極為痛苦。考慮方方面面，她選擇淡出政治。2024年7月份，她和知名播客佛里德曼（Lex Fridman）做了一個訪談，再次解釋說明自己為什麼要淡出政治。

●伊萬卡的淡出，正好也給另外兩個野心家——吉爾福伊爾和拉拉——提供了上位的機會。

●伊萬卡從2005年開始和紐約猶太人地產富商庫什納約會，2009年完婚，並加入猶太教。兩人育有三個子女

7.庫什納（Jared Kushne，伊萬卡的老公，特朗普的女婿）

2024 年7月18日，美國密爾沃基，庫什納（Jared Kushne，右一）與特朗普等人一同登上密爾沃基的Fiserv論壇的舞台。（Reuters）

●1981年出生，紐約猶太地產富商查理斯（Charles Kushner，暫譯）的兒子，在正統猶太人家庭環境裏長大，哈佛大學本科，之後在紐約大學獲得法律學位（JD）和MBA。

●這裏插一下父親查理斯，1954年出生，猶太人大屠殺倖存者後代，1985年創立了地產公司。2004年，因稅務欺詐、非法政治捐款和妨礙司法等罪名被聯邦起訴，最終被判16項罪名，被判處兩年監禁，實際服刑14個月。政治上，查理斯支持民主黨，和克林頓夫婦都是朋友，對民主黨做過大量捐贈。

●父親判刑後，庫什納就接手家族生意，大部份圍繞地產生意，另外通過收購紐約的新聞周刊《紐約觀察家》（New York Observer），參與新聞出版業。

●子承父業，庫什納本來是民主黨人，曾支持過前國務卿希拉里（Hillary Clinton）、前總統奧巴馬（Barack Obama）。2009年與伊萬卡結婚，隨着特朗普介入政治，庫什納也進入了共和黨的世界。先是在特朗普的競選中扮演了核心角色，包括推薦彭斯（Mike Pence）作為副總統，之後進入白宮，擔任總統的高級顧問，以及「美國創新辦公室」（Office of American Innovation，OAI）的負責人。這段時期，庫什納與伊萬卡一道，深受特朗普信任，是特朗普身邊最重要的幕僚。特朗普重用伊萬卡和庫什納，把白宮變成了一個家族生意，受到美國朝野和國際上的廣泛差評。

●他在特朗普首任內參與最重要的一件事，就是代表特朗普/白宮/美國調停以巴衝突。這當然也是他作為猶太人的某種「特殊歷史使命」。他幫助加強了美以關係，是特朗普《和平計劃》（包含一個兩邊不討好的「兩國方案」）的幕後，幫助斡旋《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），促成以色列和阿聯酋、巴林（Bahrain）、摩洛哥、蘇丹四個國家實現關係正常化。客觀評價，四年裏，他對加強美國在中東的地位、改善以色列與周邊國家的關係是做出了貢獻的。當然伴隨拜登（Joe Biden）上台，哈馬斯和以色列開戰，這些成果早已灰飛煙滅。

●和伊萬卡一樣，他沒有參加特朗普推翻2020年大選結果的任何活動，保持距離。他幫助拜登的過渡政府準備接班；他在特朗普及彭斯之間進行調停；他作為特朗普高級的白宮官員配合了眾議院對國會騷亂案的調查。同時，他也是特朗普家族成員中唯一配合調查的人。這時，庫什納和伊萬卡一樣，在政治上和岳父特朗普及MAGA事業已經分道揚鑣了。並且要指出，作為猶太人富商，隱藏反猶主義暗流的MAGA基本盤不可能對他有任何的好感。

●庫什納一直專注經營中東的資源，特朗普離任後半年，庫什納就拿到了沙特阿拉伯主權財富基金「公共投資基金（PIF）」20億美元（約156億港元）的投資，開始專心做業務。

●作為特朗普第一任總統期間最重要的身邊人，和伊萬卡一樣，庫什納也已淡出特朗普政治。他沒有再參與特朗普的過去兩年的競選活動，也沒有參加7月15日至18日的共和黨全國代表大會。

8.蒂法尼（Tiffany Trump，老四，二女兒）

2021年8月29日，美國前總統特朗普小女兒蒂法尼在社交媒體推特（Twitter）上Po出與未婚夫布洛斯合照。（Twitter@Tiffany Ariana Trump）

●1993年出生，特朗普第四個孩子，也是和第二任妻子梅普爾斯（Marla Maples）唯一的孩子。

●先說說梅普爾斯，演員，1963年出生，1984年結識特朗普，兩人艷遇的新聞被媒體曝為大瓜。當時特朗普還在第一任婚姻裏（妻子伊萬娜）。1990年，特朗普和伊萬娜離婚。1993年和梅普爾斯結婚，大辦婚禮，梅普爾斯完成小三上位。1996年，特朗普發現梅普爾斯和保鑣有染，被戴了個大綠帽，媒體廣泛報道。1997年，特朗普與梅普爾斯分居，次年離婚。所謂始亂終棄。

●蒂法尼在賓夕法尼亞州讀了本科，修讀社會學；之後在喬治城大學（Georgetown University）讀了法律學位（JD），2020年畢業，簡歷似乎是奔着從政去的。

●由於一直在上學，所以只是偶爾參加特朗普的選舉活動時露面，2016年、2020年共和黨全國代表大會時都發過言；2024年會議沒有發言，和姐姐伊萬卡一樣，風頭已經被哥哥的未婚妻吉爾福伊爾和嫂子拉拉蓋過。

●2019年，蒂法尼開始和黎巴嫩裔的富二代布洛斯（Michael Boulos）約會，2022年末完婚。布洛斯家族的生意都在尼日利亞，代理銷售各種鈴木摩托車。這個布洛斯距離特朗普家族的政治版圖太遠，基本毫無戰略價值，這可能也是蒂法尼逐漸遠離特朗普家族政治中心的原因。

9.梅拉尼婭（Melania Trump，妻子）

●1970年出生於前南斯拉夫的斯洛文尼亞（特朗普很喜歡東歐女性）。

●1996移民到美國，職業是時裝模特兒。

●1998年認識了特朗普，2005年結婚，2006年生下巴倫（Barron Trump）（兩人唯一的孩子）。

●2016年，特朗普競選總統。初期也賦予了梅拉尼婭一些角色。當年共和黨全國代表大會上，請梅拉尼婭以妻子的身份講話支持丈夫競選，後發現講話稿是抄襲前總統奧巴馬（Barack Obama）妻子米歇爾（Michelle Obama）的，造成軒然大波。在此，特朗普團隊認為價值不大，反而可能會添亂，就讓她淡出政治了。

●特朗普入住白宮期間，梅拉尼婭都比較低調，僅偶爾參加公共活動。她的部份第一夫人職能（例如陪同特朗普出訪、與領導人的女性配偶互動等）被伊萬卡所取代，滿足了伊萬卡的政治野心。她提出了一個叫「Be Best」（做最好）的保護欺凌兒童、反對網絡欺凌的公益計劃，但收效不大，反而廣遭批評（人們認為特朗普本人就是欺凌大王）。大部份時間中，梅拉尼婭深居簡出，把主要精力投放在兒子巴倫身上，並成功地為兒子爭取到了特朗普家族更多的繼承權。

●梅拉尼婭沒有參與特朗普推翻2020年大選結果及2021年國會騷亂案，但為了配合特朗普，也發表了不承認大選結果的聲明。

●2024年共和黨全國代表大會，梅拉尼婭只在最後一晚才參加，也沒有發表講話，成為第一個沒有遵循傳統、未在代表大會上演講的候選人妻子。這與吉爾福伊爾、拉拉形成鮮明對比，也足可說明她已經遠離政治。

●從裏裏外外各種報道可以看出，梅拉尼婭對於婚姻，對於特朗普，對於白宮生活都是不滿意的，對特朗普政治也不感興趣。她從未洗脫「花瓶」標籤，而如果特朗普再次當選，梅拉尼婭在未來四年中的作用仍將是花瓶，並且還有兩位兒媳/準兒媳盯着她的角色。

10.巴倫（Barron Trump，老五，小兒子）

●2006年出生，今年18歲，在公眾場合露面較少。

●2024年5月畢業於佛羅里達的私立學校Oxbridge Academy，等着上大學

本文轉載自《兔主席》

