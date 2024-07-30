韓國：金正恩正培訓女兒金朱愛成為接班人
撰文：蕭通
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韓國國家情報院7月29日表示，朝鮮國務委員會委員長金正恩的女兒金朱愛（又譯金主愛或金珠愛），正在接受接班人培訓。韓方分析認為，金朱愛接班人地位在很大程度上得到鞏固，但尚未被確定，其他兄弟姐妹仍有機會競爭。
韓聯社報道，國情院當日就朝方動向，向國會情報委員會全會進行匯報，稱朝鮮以「嚮導」稱呼金朱愛，一般只用於形容領導人或繼任人，顯示金朱愛是當前最有力的接班人。但朝方疑顧慮民間反應，適度調整有關金朱愛的宣傳力度和頻率，同步進行非公開活動。
國情院根據朝方對金朱愛的稱呼，以及其亮相公開活動的情況，研判她正接受接班人培訓。國情院分析指出，金朱愛參加的活動中有60%以上，是陪同其父參加的軍事領域活動，一小部份為經濟活動。
國情院又分析金正恩的健康，指其體重達到140公斤，估計BMI達到超標的45， 屬於嚴重肥胖，屬於心臟疾病高危人群。據國情院掌握的情報，金正恩從30歲出頭開始出現高血壓、糖尿病症狀，國情院密切關注其健康狀況。
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