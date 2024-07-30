巴黎奧運｜卡塔爾王室成員傳火車遇竊　失至少11個Hermès手袋

巴黎奧運舉行期間，消息指卡塔爾埃米爾（Emir，意指國家領導人）塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）的家人在法國遇竊。法國媒體指其嫂子週末在法國尼斯（Nice ）開往巴黎的火車上被偷去行李，當中包括 11 個愛馬仕（Hermès）手袋，損失不菲。另有報道指遇竊者為塔米姆的妹妹Al Mayassa bint Hamad Al-Thani，但未能證實消息。



圖為2024年7月26日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）夫婦在愛麗舍宮，接待出席巴黎開幕禮的卡塔爾領導人塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）及家人 Sheikha Hind bint Hamad bin Khalifa al-Thani 。（Reuters）

法國《巴黎人報》及英文報章The Connexion報道，該名卡塔爾王室成員 7 月 27 日在康城（Cannes）登上了TGV火車。當時 她和管家一同出行，但不久發現她的行李不翼而飛，當中包括11個愛馬仕手袋，並指手袋裝有「非常有價值的個人物品」。

她們馬上通知了車上的保安人員，令火車在土倫（Toulon）的車站停頓約20分鐘搜查，但並無發現。

圖為2024年7月26日的巴黎北站（Gare de Paris-Nord），當日在巴黎奧運開幕式舉行前，高速鐵路TGV系統遭到惡意破壞。（Reuters）

《巴黎人報》報道，法國國家鐵路公司（SNCF）不願就此事發表評論，並拒絕透露有關火車上行李被盜的數據。SNCF又稱，旅客有責任監控自己的行李，對遺失或失竊不承擔任何責任。

據指出，案件已移交土倫當局處理，因相信竊賊是在該站下車。當局至29日未有此案的更多詳情公布。

法國網站Luxury Launches則稱，遇竊者為塔米姆的妹妹Al Mayassa bint Hamad Al-Thani，其家族身家接近3,500 億美元。她計劃到巴黎觀看奧運，並為卡塔爾隊加油，而兄長塔米姆也出席了奧運開幕式。