巴黎奧運｜體操傳奇比拉絲回歸晉決賽　Lady Gaga湯告魯斯撐場

巴黎奧運28日迎來第3天賽事，重頭戲莫過於在貝西體育館（Bercy Arena）舉行的體操賽事；美國「體操女王」，體操史上獲獎最多選手比拉絲（Simone Biles），睽違3年重返奧運舞台，吸引眾多明星觀戰力挺，包括擔綱奧運開幕演出的Lady Gaga、荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）、Rap天王Snoop Dogg、小天后Ariana Grande，話題似乎不輸場上競賽。



體操史上獲獎最多選手，體操女王比拉絲睽違3年重返奧運舞台（Reuters）

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美媒報導，比拉絲2021年東京奧運因心理障礙「空中失感」（twisties），退出女子團體決賽和隨後的4個單項決賽，休息2年後，現年27歲的她28日與美國體操隊成員一同現身巴黎雅高體育館，出戰女子個人及團體全能競技體操資格賽；當她登場時，觀眾報以如雷掌聲，她也笑容滿面向觀眾揮手致意，看起來非常放鬆。

結果，比拉絲依舊維持頂尖狀態，儘管熱身時左腿不適，在平衡木仍獲得14.866分、高低槓14.433分、自由體操14.600分、跳馬15.300分，個人全能項目總分59.566分排名第1，拿下個人全能決賽門票；美國隊也以172.296總分在團體全能項目居冠，確定晉級決賽。

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此役觀眾席「星光璀璨」，包括Lady Gaga、Snoop Dogg、Ariana Grande、Nick Jonas、John Legend、湯告魯斯、才女導演Greta Gerwig、《Vogue》總編輯Anna Wintour等人。

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Lady Gaga在Instagram上傳比拉絲在平衡木上競賽影片，寫下：「她成功了，能如此近距離欣賞她的表演，真是莫大榮幸！」眾多奧運選手也都表示，一定要把握機會觀賞這位史上最偉大的體操選手，這可能是比拉絲生涯最後一次參加奧運。

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比拉絲外號「黑珍珠」，是美國史上獲得最多榮譽的體操運動員，也是體操史上奪牌數最多的運動員，曾贏得4枚奧運金牌、30面世錦賽獎牌。

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