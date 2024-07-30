拜登推最高法院3大改革：大法官任期限18年　修憲推翻總統豁免權

美國總統拜登（Joe Biden）7月29日發言，促修憲納入「任何人不得凌駕法律」條文、限制大法官任期為18年、以及制定大法官操守規範。此外他提議修憲，推翻最高法院近期做出、賦予特朗普（Donald Trump，又譯川普）在任時涉及犯罪行為的豁免權裁決。



《華爾街日報》30日引述知情人士說，新聞報道引發外界對一些大法官職業道德的質疑，比如一位金主為大法官批馬斯（Clarence Thomas）獲地產大亨、共和黨金主克羅（Harlan Crow）資助豪華旅遊，拜登為次不安，令他覺得有必要制定一套可強制執行的行為準則。

他7月21日宣布不尋求連任，將改革最高法院列為餘下約半年任期的重點。他29日在《華盛頓郵報》投書並且發表演說，說明改革是為要重建外界法院和民主的信心與問責制。

拜登已於21日宣布放棄爭取連任，他29日於德州奧斯汀（Austin）的詹森總統圖書館（Lyndon B. Johnson Presidential Library）出席民權法案（Civil Rights Act）制定60週年活動時發言，建議限制大法官任期設限為18年，廢除目前的終身制。他並要求對法官強制實施道德規範，以取代最高法院2023年採用的自我監督制度。

拜登建議，總統每2年任命1位大法官，任期18年，減少單一總統能過度影響最高法院的機會。有關大法官的操守規範也建議制定，讓他們必須披露其所收受禮物、避免參加公開政治活動、迴避涉及利益衝突的案件。惟這他的這兩個主張都須立法或修法。

他直言，極端主義正削弱公眾對法院裁決的信心。

2024年7月24日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在北卡羅萊納州夏洛特市舉行的競選活動上發言。（Reuters）

他說尊重司法及憲法規定的權力分立，但認為現在情況不符權力分立原則，直指最高法院近年發布的極端意見，破壞了長期以來確立的民權原則和保障。

現時距離大選只有99天，加上拜登提案明顯針對保守派，在共和黨阻攔下，它在11月大選前獲得推進的可能性接近零，亦難望在國會過關。

民主黨人認為，因公眾對最高法院的支持率已處於歷史低位，這些提議將引起選民的共鳴。很有可能成為民主黨總統候選人的現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）強烈支持拜登的提議。

她在29日說：「最高法院顯然面臨信任危機；在發生多宗道德醜聞以及一次又一次推翻長期先例的裁決之後，最高法院的公正性受到質疑。」

這張攝於2024年6月29日的圖片顯示，位於華盛頓的美國最高法院外觀。（Reuters）

促修憲推翻總統豁免權

因為美國憲法規定大法官是終身任職，目前還不清楚國會是否能想出辦法對最高法院的大法官任期施加任何限制舉措。

美國最高法院有9名大法官，這職位是終物制，目前保守派與自由派比例為6比3，其中3名保守派法官是特朗普時任命。包括現年76歲的托馬斯（Clarence Thomas）在任33年、69歲的羅伯茨（John Roberts）在任19年、74歲的阿利托（Samuel Alito）在任18年，他們是目前在任最久美國最高法院大法官。

司改團體「修復法院」（Fix the Court）6月指出，托馬斯2004至去年間接受103份禮物，價值逾240萬美元卻沒申報。參議院司法委員會6月調查，指出他至少還有3次接受共和黨大金主、德州房地產大亨克羅（Harlan Crow）招待的豪華旅遊行程，也沒有申報。