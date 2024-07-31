美副卿坎貝爾：中俄爭奪對朝鮮影響力　北京為俄朝加強合作感焦慮

美國副國務卿、有「亞洲沙皇」之稱的坎貝爾（Kurt Campbell）7月30日表示，中國和俄羅斯正在爭奪對朝鮮的影響力，北京並因俄朝增加合作感到焦慮。



俄羅斯總統普京2024年5月16日在北京出席中俄建交75周年晚宴時，與中國國家主席習近平與握手留影。（Reuters）

韓聯社報道，坎貝爾當日出席參議院外交關係委員會的聽證會，稱中俄正在爭奪對朝鮮的影響力， 但並不意味著存在分歧或鴻溝，只是這些威權國家之間的關係非常複雜，美國在構建外交政策時必須牢記這一點。

報道指出，儘管中俄對外強調「無上限」的夥伴關係，但外界認為，俄羅斯為應對烏克蘭戰事，正與不斷加強與朝鮮的軍事協作，可能削弱北京對平壤的影響力。

普京2024年6月19日訪問朝鮮，與金正恩會面（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

坎貝爾直言，不要低估俄羅斯的能力，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）即使處於劣勢，仍能有效操縱中國。他又稱，中、俄此類國家的領導人互不信任，經常互相算計。

坎貝爾指出，相對之下，美國與盟友是基於共同價值觀和人民交流，關係相對牢固。隨著中、俄、朝鮮和伊朗愈來愈有目的地挑戰美國，美國有必要加強與盟友的安全合作。他又以烏克蘭戰事為例，指目前日本、韓國和澳洲等多國全力支持烏克蘭，規模前所未有，很大程度上是透過美國的支持和鼓勵。