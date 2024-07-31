奧運｜巴黎吸引力不如預期　酒店房間劈價　冀最後一刻吸引遊客

【巴黎奧運/奧運會/巴黎奧運2024】巴黎奧運7月26日開鑼，惟酒店房租成為遊客卻步的主要原因，當地多間酒店營運商於是決定劈價和放寬入住最低要求，希望在最後一刻吸引遊客入住。



路透社30日報道，巴黎旅遊部門29日指，當地在奧運期間的酒店每晚平均價格由夏季較早時的342歐元，降至現時的258歐元，但仍比去年7月的202歐元稍高。

有旅行社指出，受到高酒店價格和安全憂慮影響，巴黎並不如外界想像中繁忙，不少酒店價格理想，因此遊客或以原價三至七折的優惠價格入住。

Booking Holdings旗下的格價網站Kayak稱，巴黎在7月的酒店價格比6月下降16%；酒店預約網站Hotel Planner則估計，當地4星級酒店價格在8月初或減最多66%。該網站行政總裁Tim Hentschel認為，今次奧運為企圖在主要活動上坐地起價的法國甚至全球酒店管理業帶來教訓。

巴黎奧運／法國旅遊業：圖為2024年7月28日，由巴黎榮軍院（Hotel des Invalides）遠眺艾菲爾鐵塔。 （Alex Pantling/Pool via REUTERS）

總部設於法國的酒店營運商Accor曾預測當地在奧運期間的每間房利潤可以增加2%，惟現在已修正預測，承認有關預測無法實現，但強調目前價格表現理想，入住率亦維持在八成以上。

部分酒店已取消多項入住限制，包括抵達日期及最低住宿日數等要求，不過豪華及企業旅行社Protravel International指出，像巴黎萊佛士皇家蒙梭酒店（Le Royal Monceau Raffles）等5星級酒店的價格依然「企硬」，奧運期間的每晚房間迫近3000歐元大關。