巴黎奧運｜KO泳賽一堆最強Body　「花花褲救生員」恪忠職守更搶鏡

巴黎奧運女子100公尺蛙泳（women's 100m breaststroke）預賽28日登場，一名身穿鮮豔泳褲的救生員卻意外搶走所有焦點；他在選手不慎弄掉泳帽後，火速潛入水中拾起，並在浮上水面後向觀眾揮手致意，被轉播員稱為「捕帽者鮑伯」（Bob the Cap Catcher）。有人笑稱，他也值得一枚獎牌。



救生員在選手不慎弄掉泳帽後，火速潛入水中拾起（Reuters）

救生員在選手不慎弄掉泳帽後，火速潛入水中拾起（Reuters）

《人物》（People）報道，女子100公尺蛙泳預賽28日在巴黎拉德芳斯體育館（La Defense Arena）舉行，美國選手Emma Weber游泳過程中弄掉帽子，並沉進泳池底部，比賽隨即暫停。

救生員在選手不慎弄掉泳帽後，火速潛入水中拾起（Reuters）

救生員在選手不慎弄掉泳帽後，火速潛入水中拾起（Reuters）

救生員在選手不慎弄掉泳帽後，火速潛入水中拾起（Reuters）

儘管現場聚集數十名游泳健將，但撿帽子還是得由專人進行；此時一名身穿花色泳褲的男子，以完美的姿勢跳水進入泳池，不到20秒就取回「任性的帽子」；他浮出水面後，走出泳池，勝利地舉起帽子向人群致意，觀眾席則不斷爆出歡呼聲。

男子隨即被現場轉播員稱為「捕帽者鮑伯」，拾帽畫面在網路上瘋傳。美國媒體NBC轉發影片，寫下：「當泳帽掉進泳池時，你會打電話給誰？帽子捕手鮑伯」。一位X用戶搞笑寫道：「他是一個偶像，一個傳奇」。2028年洛杉磯奧運會的X帳戶也慶祝了男子的英勇行動，寫道：「謝謝你的服務，鮑伯。」

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卡明哈當天穿著一件肉色、橙色相間的泳褲。（視覺中國）

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其他網友則寫下：

「我好愛這件泳褲」

「奧運史上第一次救生員有事可做」

「他值得一枚獎牌」



《哈芬登郵報》（Huffpost）隨後詢問巴黎奧運官員，得知男子實際上是名救生員，當局表示：「由於除了運動員外，救生員是唯一穿著游泳裝備的人，因此可能被要求從泳池底部取出物品。」

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