巴黎奧運｜不裝冷氣＋供膳60%素食運動員哀嚎　韓國6人搬離選手村

雖然法國追求使用再生能源和環保，但多國運動員皆表示無法忍受「沒有裝冷氣」的選手村、紙板床墊、以及選手村提供的膳食高達60%是素食。韓國更有游泳運動員為了節省交通時間，直接搬離選手村。



《每日郵報》27日報道，美國女子網球運動員歌芙（Coco Gauff）抵達巴黎奧運選手村時，不禁被眼前的景象嚇壞，因為在這座耗資16億美元（約125億港元）打造的選手村，她居然要和10名隊友共用2個浴室，其中5人最後收拾行李離開。

美國體操運動員Frederick Richard甚至被迫將自己的床墊搬進奧運選手村，他曾表示因為選手村提供的床實在是太少了。他指出：「每個人都在抱怨床鋪，我已經專門訂了一張床運到選手村，讓我從一開始就能有舒適的床」。

2024年7月28日，匈牙利國防和體育部長Kristof Szalay-Bobrovniczky到訪巴黎奧運選手村，圖為匈牙利運動員入住的房間。（Reuters）

不僅選手的睡眠品質無法獲得保障，膳食也有大問題。澳洲游泳選手James Magnussen抨擊巴黎奧運：「之所以無法刷新世界紀錄，要歸咎主辦國追求環保、低碳和素食至上的心態」。

他表示，因為在奧運章程規定，選手村提供的食物中，素食必須佔60%。開幕式前一天，他們就把村裏的肉類、奶製品都賣光了。主辦方沒有預料到，許多運動員會選擇肉類和奶製品。

2024年7月28日，匈牙利國防和體育部長Kristof Szalay-Bobrovniczky到訪巴黎奧運選手村並在飯堂用膳。（Reuters）

各國選手們前往體育場、競技場、賽車場等場館途中，也都必須和一般人一樣，搭乘大眾交通工具。韓國游泳聯盟（Korea Swimming Federation，KSF）表示，目前已經有6名南韓游泳選手離開選手村，搬進游泳場館附近的一間酒店，距離巴黎拉德芳斯體育館（La Defense Arena）只需徒步5分鐘。