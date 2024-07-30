巴黎奧運｜連日暴雨百萬鼠軍湧現街頭 嚇壞觀賽遊客
撰文：劉耀洋
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本屆奧運舉辦地點為法國巴黎，地面上有讓人讚嘆不已的宏偉建築、豐富的人文歷史，然而地下卻寄生着數量達600萬的老鼠大軍。有英媒7月28日報道，自奧運26日開幕以來的暴雨，將老鼠紛紛迫上街頭，嚇壞來自世界各地前往巴黎觀賽的民眾。
英國《每日之星》（Daily Star）28日報道，有民眾抱怨，在巴黎不僅可以在看到老鼠街頭亂竄，甚至在餐廳用餐時，有可能直接遭到鼠群攻擊。
《每日星報》記者表示，他在結束奧運採訪後到附近的郊區餐廳吃晚餐，不料遭到老鼠群攻擊，某些老鼠甚至跟貓一樣大 。他表示，鼠群只顧四處尋找食物，完全不怕在場的食客。不過他觀察到，巴黎人似乎對於老鼠出沒早已習以為常。
網上有影片流傳顯示，巴黎的老鼠從街道上的排水孔蓋竄出，影片中原先僅有兩隻老鼠探出頭來，後續愈來愈多，形成一整排老鼠鑽出來的駭人場面。
報導指出，目前巴黎奧委會因應老鼠問題，在比賽場地周圍放置捕鼠器或滅鼠藥物。不過巴黎副市長Anne-Claire Boux23日強調，老鼠對於維護下水道的環境，能發揮一定作用，因此現在的工作重點是想辦法把老鼠趕回地底下。
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