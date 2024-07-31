英國兒童舞班遇襲增至3死　觸發數百人反穆斯林抗議　爆警民衝突

英國利物浦（Liverpool）以北海邊城鎮紹斯波特（Southport）7月29日發生的持刀襲擊案，於30日觸發反穆斯林抗議，並爆發警民衝突。數百人在當地一座清真寺附近示威，向清真寺及警員投擲磚頭等雜物，並有警車被焚毀。警方指參加者響應極右翼組織English Defence League的號召前往當地，批評示威者行為不可接受。



2024年7月30日，英國利物浦（Liverpool）以北海邊城鎮紹斯波特（Southport）爆發反穆斯林抗議，示威者向警員投擲垃圾桶等雜物。（X短片截圖）

29日當地一個以Taylor Swift為主題的兒童舞蹈班遇襲，增至3名兒童死亡，另有8名兒童、2名成年人受傷。

17歲疑犯已被捕，但警方未公布其背景，僅指他在英國出生於卡迪夫（Cardiff）、居住在紹斯波特附近城鎮的出生。警方稍早前表示，網上流傳的疑犯名字不正確，呼籲民眾不要臆測疑犯身份。

網上畫片顯示，示威者高呼「希望國家回復原狀」的口號， 向清真寺投擲雜物示威， 警方阻止但成為襲擊目標。有抗議者向警員投擲石頭、磚塊、垃圾桶。現場大批群眾聚集，警員持盾自保。事態至入夜尚未落幕，有路面遍布磚頭及石塊。

據社交平台X的消息，當地為死難者舉行守夜活動，一名疑似阿拉伯男子被發現帶有頭套和砍刀，觸發抗議事件，但消息未獲證實。

新任內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）譴責事件，形容示威者為暴徒，對警員遭受暴力襲擊，以及暴徒對陷於悲傷的社區不予尊重，認為令人震驚。