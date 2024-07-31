英媒：中國製造業全球最強　美日緊隨其後　英國首次跌出榜首十大

《泰晤士報》7月29日援引英國製造商組織 「英國製造」（Make UK）數據報道，中國手執製造業牛耳、位居榜首。美國緊隨其後，日本位列第三。英國首次跌出十大工業製造國之列，落後於俄羅斯以及其他一些國家。



文章稱：「在全球經濟『輪廓重塑』的背景下，英國首次跌出世界十大工業化國家之列。已跌落至墨西哥和俄羅斯之下。」

文章引用2022年的最新數據，根據這些數據，英國在最大工業經濟體中的排名下降到第12位，比上一年下降了4位。該報稱，與此同時，由於國防生產的增長，俄羅斯的排名上升至第八位。

數據顯示，2022年，中國仍是最大的製造業國家，產值達5.06萬億美元，幾乎佔全球產值的三分之一；其次是美國，產值達2.69萬億美元；第三是日本，產值8500億美元。德國是歐洲最大的製造業國家，產值7510億美元，位居世界第四，其後是印度和韓國。

《泰晤士報》29日報道稱，英國首次跌出十大工業製造國之列，不敵墨西哥（第7位）和俄羅斯（第8位）等國，排名下降到第12位，比去年下滑4個名次。「英國製造」政策主管在接受《泰晤士報》採訪時表示，「某些特定因素和趨勢」正在重新勾勒全球經濟的輪廓。

中國經濟・中國出口・中國製造業・中國製作・中國製鋼材：2020年5月27日，中國江蘇省連雲港的一個港口，工人將出口的鋼鐵產品裝載到一艘貨船上。（Reuters）

《每日電訊報》29日稱，英國自工業革命以來首次跌出十大製造業國家之列，這對工黨來說是一個「嚴肅且具有震撼力的警鐘」。「英國製造」警告稱，該國需要「一項長期的產業戰略」來支持這個行業。

報道稱，中國、美國和歐盟等主要經濟體均在產業戰略上投入數百億美元。而過去30年來，製造業在英國經濟中的份額急劇下降。政府數據顯示，1990年製造業佔英國經濟的17%，但現在僅佔9.4%。自金融危機以來，英國生產率增長大幅下降至每年約0.4%。英國智庫「決議基金會」（Resolution Foundation）稱，近200年以來，英國從未經歷過如此緩慢的增長。