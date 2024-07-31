伊朗新總統宣誓就職：重申挺巴勒斯坦　望改善與西方關係

當地時間7月30日，伊朗當選總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在德黑蘭宣誓就職。



佩澤希齊揚在就職演講中承諾改善伊朗與世界的關係，表示將努力取消西方的經濟制裁，提高伊朗民眾的生活水平。佩澤希齊揚還重申了對巴勒斯坦的支持，譴責以色列在加沙發動「種族滅絕戰爭」。

2024年7月30日，伊朗德黑蘭，新任總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）宣誓就職。（Reuters）

綜合路透社、伊通社、美媒等媒體報道，來自70多個國家的代表，以及歐盟伊朗核問題首席談判代表莫拉（Enrique Mora）出席了佩澤希齊揚的就職儀式。

佩澤希齊揚在講話中表示，他致力於在伊朗人民和最高領袖的支持下，在國際舞台上維護伊朗的尊嚴和利益，同時努力在國內各政治派別之間達成共識，「我們將基於尊嚴、智慧和權宜原則，尋求與世界進行建設性和有效的接觸。」

佩澤希齊揚表示，伊朗政府準備繼續和世界主要大國進行談判，以取消對伊朗的制裁。他同時喊話西方國家尊重伊朗：「（在和伊朗打交道時）施壓和制裁是行不通的。」

2024年7月28日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）確認佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）出任新總統。（Reuters）

他強調，伊朗的核計劃是和平的，伊朗將繼續履行其在核協議中的承諾。

巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動哈馬斯（Hamas）政治局領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）秘書長納哈拉（Ziad al-Nakhala）也參加了佩澤希齊揚的就職典禮。

2024年7月30日，伊朗德黑蘭，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian，右）會見哈馬斯已故最高領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh，左）。哈尼亞7月31日在一場發生在德黑蘭的空襲中身亡。（Reuters）

佩澤希齊揚在講話中重申了他對巴勒斯坦的支持，表示伊朗正在尋求一個「讓驕傲的巴勒斯坦人民擺脫佔領、壓迫、監禁和種族滅絕的世界」，希望巴勒斯坦孩子的夢想「不會再被埋在家園的廢墟之下」。他還譴責美國和一些西方國家向以色列提供武器。

據路透社報道，佩澤希齊揚在「美國去死」和「以色列去死」的呼喊中表示：「那些（向以色列）提供殺害兒童的武器的人不配向穆斯林傳授人性。」

據伊通社報道，佩澤希齊揚29日會見哈尼亞時表示，相信巴勒斯坦人民反抗以色列佔領的事業會取得最終勝利。在會見納哈拉時，佩澤希齊揚表示，伊朗支持巴勒斯坦自由事業的立場不會隨着政府的更迭而改變。

值得一提的是，就在參加伊朗新總統的就職儀式後，哈尼亞在德黑蘭遇襲身亡。伊朗伊斯蘭革命衛隊當天上午稱，哈尼亞及其一名保鏢是在德黑蘭的住處遭到襲擊時喪生的。聲明稱，這起襲擊事件正在調查中，調查結果將在當天晚些時候公布。

在國內政策方面，佩澤希齊揚概述了他的政府的目標，承諾優先考慮可持續發展、經濟實力和提高伊朗人民的生活水平。

現年70歲的佩澤希齊揚出生在伊朗一個阿塞拜疆族家庭中，曾是一名心臟外科醫生，於2001年至2005年期間在哈塔米內閣中擔任衛生部長，2016年至2020年出任伊朗議會第一副議長。2024年7月舉行的伊朗總統大選第二輪投票中，佩澤希齊揚作為伊朗改革派「獨苗」，以約54%的得票率擊敗保守派候選人賈利利（Saeed Jalili），贏得總統大選。

2024年7月30日，伊朗德黑蘭，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian，右）會見哈馬斯已故最高領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh，左）。（Reuters）

作為政教合一國家，最高領袖在伊朗國家中享有最高的權力與地位，相對於宗教機構與勢力，伊朗民選機構明顯處於弱勢地位。不少分析認為，伊朗總統的選舉結果不太可能給伊朗帶來重大的政策轉變。

西北大學中東研究所副教授王晉此前對觀察者網表示，雖然伊朗國家方針性的政策由最高領袖把控，但總統依然對伊朗的內政外交發揮着重要作用，會對伊朗未來政策的執行方向，以及宏觀的政治氛圍帶來很大影響。

本文獲《觀察者網》授權轉載

