哈馬斯領袖遇刺　接下來會發生什麼？影響整個中東安全局勢

伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）7月31日證實，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯，Hamas）政治局領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）當日凌晨在其位於伊朗首都德黑蘭的住所遭暗殺身亡，一同遇害的還有他的一名保鏢。



伊朗方面表示正在對這宗事件進行調查，調查結果將很快公布。據報道，哈尼亞前往德黑蘭是為出席30日下午舉行的伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）的宣誓就職儀式。哈馬斯方面隨即發表聲明指，這宗暗殺事件是以色列所為，發誓進行報復。

2024年7月30日，伊朗德黑蘭，哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）出席伊朗總統新任佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）的就職儀式。（Reuters）

截至目前，並無任何組織就事件承認責任。

哈尼亞遇刺是「嚴重升級」

哈尼亞曾擔任哈馬斯在加沙地帶的領導人，2017年5月當選哈馬斯政治局領導人，接替邁沙阿勒（Khaled Meshaal）。按照路透社的說法，哈尼亞在哈馬斯領導層中屬於溫和派，比較務實。

從以往看，以色列政府對其情報機構在海外的刺殺活動，通常既不承認也不否認。但近年來，以色列情報機構已多次在伊朗進行暗殺，對象包括伊朗核物理學家以及其他與伊朗核項目有關的人。對在海外活動的哈馬斯政治局高級官員，以色列也一直欲除之而後快。

今年1月2日，哈馬斯政治局副主席阿魯里（Saleh al-Arouri）在黎巴嫩首都貝魯特遭無人機空襲身亡，輿論普遍認為是以色列所為。

2024年1月3日，黎巴嫩為其中一名死者舉殯， 送行民眾高舉哈馬斯副主席薩利赫·阿魯里（Saleh al-Arouri）的畫像。（Reuters）

今年4月10日，哈尼亞的三個兒子以及多名孫子和孫女，在加沙地帶北部死於以軍空襲。哈尼亞當時指，本輪以巴衝突爆發後，他已有大約60名親屬死於以軍軍事行動。6月25日，哈尼亞又有10名親屬死於以軍對加沙北部的空襲。

哈馬斯發言人祖赫里（Sami Abu Zuhri）說，哈尼亞遇刺是「嚴重升級」，意在摧毀哈馬斯和巴勒斯坦人民的意志。哈馬斯政治局成員馬爾祖克（Mussa Abu Marzuk）說，這一「懦弱行為」將會受到懲罰。

「未經審判就搞暗殺，是恐怖主義行為」

「哈馬斯領導人在德黑蘭遇刺，基本上可以判斷是以色列情報機構所為，因為在伊朗境內的其他敵對組織，是不會對哈馬斯的領導人下手的。」浙江外國語學院教授、環地中海研究院院長馬曉霖對《環球》雜誌記者分析說，哈馬斯領導人一直是以色列全球追查的目標。

美國《華爾街日報》網站去年底曾引述以色列官員的話稱，以情報部門計劃在加沙地帶衝突結束後在世界各地追殺哈馬斯領導人。根據以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的命令，以最高情報部門當時正在制定計劃，追殺居住在黎巴嫩、土耳其和卡塔爾的哈馬斯領導人。

這張由以色列政府發布的照片中，可見該國總理內塔尼亞胡2024年7月18日來到加沙南部的拉法，探望以色列士兵。（Avi Ohayon/以色列政府新聞處/Handout via Reuters）

報道指出，這一暗殺行動將是以色列數十年來秘密行動的延伸，這些行動已成為全世界譴責的對象。以色列刺客曾在貝魯特追殺巴勒斯坦武裝分子，在杜拜刺殺哈馬斯領導人。據以色列前官員稱，以色列曾在敘利亞使用汽車炸彈暗殺一名真主黨領導人，並在伊朗利用遙控步槍殺害一名核科學家。此外，內塔尼亞胡曾在1997年下令在約旦毒殺哈馬斯領導人邁沙阿勒，但行動沒有成功，反而導致哈馬斯精神領袖亞辛（Ahmed Yassin）獲釋。

「以色列認為，打蛇打七寸，擒賊先擒王。一個一個除掉哈馬斯的領導人，能起到巨大的震懾和警告作用，至少階段性癱瘓哈馬斯的組織工作。」馬曉霖說，事實表明，以色列為追求自身安全，不太考慮國際法、人道主義法等。「對任何犯罪嫌疑人的定罪，都要經過國內或國際法庭的審判。未經審判就搞暗殺，嚴格來說，就是恐怖主義行為。」

上海外國語大學中東研究所研究員鈕松補充說，以色列針對哈馬斯領導層的暗殺行動並非新聞，這實際上已經是一種常態化的行為模式。

影響整個中東地區安全局勢

「這說明以色列與哈馬斯之間的衝突日益難以調停，內塔尼亞胡政府在延續戰爭的道路上愈走愈遠。」鈕松分析說，該事件目前看影響有兩大方面，一方面使得新一輪巴以衝突的解決前景更加堪憂；另一方面使得伊朗與以色列之間的對抗更加難以得到緩和，這對於伊朗新政府而言也是一個巨大的考驗。

西北大學以色列研究中心主任王晉認為，哈尼亞遇襲事件會影響整個中東地區安全局勢。「哈尼亞是哈馬斯政治局領導人，也是哈馬斯在海外機構的負責人，是伊朗的座上賓，因此這次襲擊行動必然會加劇以色列和伊朗之間的緊張關係，影響以色列和哈馬斯之間正在進行的對話談判，也可能會升級以色列和周邊地區各行為體之間的衝突。」

2024年7月30日，伊朗德黑蘭，哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh，左）與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織領導人納哈拉（Ziad al-Nakhala，不在圖中）會見伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei，右）。（Reuters）

經歷過去十多年激烈的政治博弈和衝突，中東地區逐漸形成了以伊朗為核心，以敘利亞、黎巴嫩真主黨、伊拉克什葉派民兵、也門胡塞武裝和哈馬斯為主要成員的地區政治和軍事力量，被稱為「抵抗軸心」。新一輪巴以衝突爆發後，「抵抗軸心」成為中東地區重要的反美、反以力量。

王晉介紹，哈尼亞某種程度上也是「抵抗軸心」的領導人之一，此次事件可能會給整個中東局勢帶來巨大隱患。「哈尼亞曾在哈馬斯2006年贏得巴勒斯坦立法委員會選舉後出任總理，但那次選舉結果沒有得到西方國家和巴勒斯坦一些主流派別承認，哈尼亞並沒有成功履職。但由於那次選舉是迄今巴勒斯坦民族權力機構所組織的唯一一次巴勒斯坦立法委員會選舉，從法理上說，哈尼亞還是巴勒斯坦的內閣總理。他的遇刺必然會引發多方震盪，給中東局勢帶來很大不確定性。」

本文轉載自《環球》雜誌

