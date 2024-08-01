內塔尼亞胡警告國民未來充滿挑戰　以色列將令侵略者付沉重代價

哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗德黑蘭被殺， 以色列被質疑策動事件。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在召開安全內閣會議後發表電視講話，但未回應哈尼亞被殺。他向國民表示，充滿挑戰的日子即將到來，自空襲黎巴嫩首都貝魯特以來，以軍已做好應對任何情況的準備，呼籲團結一致，應對所有威脅，強調以色列將令所有侵略者付出沉重代價。



以軍7月30日空襲黎巴嫩貝魯特，事後群眾在現場附近聚集。（REUTERS）

內塔尼亞胡指出，以色列正處於一場針對伊朗及其代理人的生死存亡之戰，稱以軍近日對伊朗三個主要代理人，包括胡塞武裝（Houthis）、哈馬斯（Hamas）和真主黨（Hezbollah）進行了毀滅性打擊，又強調從戰爭一開始，他就表明與伊朗邪惡軸心作鬥爭。不過，他未提及相關打擊與哈尼亞死亡是否有關。

圖為2024年7月31日，伊朗德黑蘭民眾舉行反以色列集會，悼念被暗殺的哈馬斯領導人哈尼亞（IsmailHaniyeh）。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS）

美國白宮同日表示，無法確認哈馬斯領袖哈尼亞死亡的報道，目前尚不清楚事件將如何影響加沙停火協議的談判，美國仍在努力推動談判。