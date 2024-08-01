哈尼亞遇刺｜未正面認責　以色列暗殺行動之多罄竹難書｜附名單

7月31日，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）證實，巴勒斯坦極端組織哈馬斯Hamas）政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）在位於德黑蘭住所遭到暗殺。除此之外，IRGC未提供更多的資料，只表示還在對事件進行調查。



根據黎巴嫩媒體黎巴嫩廣場電視台（Al Mayadeen）（與真主黨關係密切）的報道，哈尼亞是被一枚來自伊朗本土以外發射的導彈擊中的。哈尼亞到德黑蘭是為出席30日下午舉行的新總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）就職儀式。

巴勒斯坦極為組織哈馬斯Hamas：2014年3月23日，時任加沙總理的哈尼亞（Ismail Haniyeh）身在加沙城，就哈馬斯組織一些領袖遭以色列殺死發表講話。（Reuters）

人家去參加新總統的宣示就職，以色列就跟在後面暗殺。

以色列官方沒有正式回應，沒有出來承擔責任。但大家都知道這是以色列幹的。去年哈馬斯攻擊以色列之後，以色列明確宣布將把哈馬斯的領導團隊作為攻擊目標，並已經陸續幹掉哈尼亞的許多家人。

哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇刺前一天，才跟伊朗最高精神領袖哈梅內伊會面（Ayatollah Ali Khamenei）。（Reuters）

《耶路撒冷郵報》報道了這次事件，將哈尼亞的死亡描述為「伊朗支持的恐怖主義的重大挫折」，並指出，「儘管一些人將這位哈馬斯恐怖領導人的被殺視為某種局勢升級，但實際上，他的死亡只是針對10月7日罪行一小部份正義的實現。」

哈馬斯發表聲明稱這起暗殺事件是「錫安主義者」對哈尼亞居所實施空襲所為，稱刺殺是「懦夫行為」，「不會不了了之」，發誓進行報復。美國白宮方面未對此事件做出評價，因為白宮極其擔心中東局勢進一步升級。俄羅斯譴責了行動，其他的，從伊朗、土耳其到卡塔爾，各種伊斯蘭國家都對刺殺進行了譴責。

這裏，不得不說一下，在以各種形式對競爭對手領袖進行肉體消滅方面，以色列真是鑽營到了極致，可謂全球的「暗殺專業戶」。說到暗殺，基本就三個國家，以色列，美國，俄羅斯，其中以色列又是絕對的「佼佼者」。如果誰要學習暗殺的話，請到以色列。

而以色列人的基本邏輯就是以暴制暴，擒賊先擒王，斬首行動。別的不說，先下手為強，先將你肉體消滅再說。來一個滅一個。趕盡殺絕，不留活路，有我沒你，不服再戰。為達目的要不擇手段：不管在什麼樣的地方，不管以什麼樣的方式。殘酷鬥爭，無情打擊。

在刺殺這個賽道上，對以色列不服不行。

這就是以色列人的生存邏輯。也許他們認為用這種方法可以換來永久的和平。

應該說，在當代世界，沒有哪個國家在這方面的勇氣和造詣能夠超過以色列。以色列要稱第二的話，沒人敢稱第一，包括美國和俄羅斯。

所以呀，聽到以色列情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）就聞風喪膽。小心點，千萬不要得罪以色列政府！

這裏也推薦大家看看2005年史匹堡導演的《慕尼黑》，講述的就是1972年在慕尼黑舉行奧運會時發生的「慕尼黑慘案」（屠殺以色列運動員事件），及其後發展出的報復行動——「天誅行動」（Operation Wrath of God）。

下面我們再來看看2020年代以來以色列完成的刺殺行動。

2024年7月31日，哈馬斯領袖哈尼亞在伊朗疑遭以色列暗殺，德黑蘭民眾上街抗議。（Reuters）

一、對哈馬斯領袖哈尼亞及家人的行動

哈尼亞的家人被以色列殺的七七八八了。和以色列政府去對抗就要做好準備，你全家都可能被刺殺。所以，某種意義上，哈尼亞的死並不意外。而接替他的崗位的人一定也做好了必死的決心。

2023年10月，哈尼亞的14名家庭成員在加沙城的家中被以色列空襲炸死，其中包括一名兄弟和一名侄子。

2023年11月，哈尼亞的一名孫女在加沙城的以色列空襲中喪生。當月底，哈尼亞的長孫也在以色列的空襲中喪生。

2024年4月10日，哈尼亞的3個兒子和3個孫子在加沙地帶的以色列空襲中被殺。

2024年6月25日，包括哈尼亞80歲姐姐在內的10名家庭成員在加沙城沙提難民營的以色列空襲中喪生。

2024年7月31日，哈尼亞本人及一位保鏢在伊朗德黑蘭的居所遭遇空襲喪生。

為了巴勒斯坦解放運動，哈尼亞是被以色列政府滅門的節奏。

二、以色列暗殺的伊朗科學家

如果你在伊朗，當理論物理科學家是一個高危行業：你隨時可能在自家門口被摩薩德的特工刺殺。你的妻子孩子也可能因你一起送命。

1. Ardeshir Hosseinpour

人物背景：伊朗核物理學家、教授，電磁學專家，伊朗伊斯法罕核技術中心的聯合創始人

刺殺時間：2007年1月

刺殺地點：伊朗設拉子（Shiraz）

刺殺方式： 放射性物質中毒

執行方：摩薩德

備註：關於Ardeshir Hosseinpour的死，一開始是有爭議的，人們想不到以色列特工會來暗殺科學家。但伴隨多年後一系列暗殺案的展開與曝光，人們才了解到原來這是以色列摩薩德的操作，而Ardeshir Hosseinpour只是一系列被刺殺的科學家中的第一個。早在當年，美國情報機構就披露Ardeshir Hosseinpour很久以來就是摩薩德的目標，教授很可能死於放射性物質中毒，而刺殺是以色列阻撓伊朗核項目發展秘密計劃的重要組成部份。

2. 馬蘇德・阿里-穆罕默迪（Masoud Alimohammadi）

人物背景：伊朗理論物理學家，德黑蘭大學物理學系的特聘教授，專業領域為量子場論。他是中東國際同步輻射實驗科學應用中心的兩名伊朗科學家之一（另一名為下文的Majid Shahriari，也被以色列刺殺）

刺殺時間：2010年1月12日

刺殺地點：伊朗德黑蘭

刺殺方式：汽車炸彈。當天早上，教授離家前往大學工作時，被自己汽車旁的一輛摩托車上的炸彈暗殺

執行方：摩薩德

3. Majid Shahriari

人物背景：伊朗頂尖的核科學家及物理學家，專門研究中子輸運，這是反應堆和炸彈中核鏈式反應的核心現象。他也是中東國際同步輻射實驗科學應用中心的兩名伊朗科學家之一（另一名為上文的Masoud Alimohammadi，也被以色列暗殺）

刺殺時間：2010年11月29 日

刺殺地點：伊朗德黑蘭

刺殺方式：汽車炸彈。Majid Shahriari教授在開車時，刺殺者遠程引爆了預先裝在車門上的炸彈，把教授當場炸死。車上另一名伊朗核科學家Fereydoon Abbasi夫婦也重傷。

執行方：摩薩德

4. Darioush Rezaeinejad

人物背景：伊朗核物理學家，也是研究中子輸運的

刺殺時間：2011年7月23日

刺殺地點：伊朗德黑蘭

刺殺方式：槍擊。在自家門口被騎摩托車的刺客擊中5次。當時他和妻子正從幼兒園把孩子接回家。他的妻子也受傷。

執行方：摩薩德

5. Mostafa Ahmadi Roshan

人物背景：伊朗核物理學家

刺殺時間：2012年1月11日

刺殺地點：伊朗德黑蘭

刺殺方式：汽車炸彈。被裝置在摩托車上的汽車炸彈炸死

執行方：摩薩德

6. 法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）

2020年11月30日，伊朗民眾在德黑蘭北部的薩利赫聖殿參加頂級核專家法克里扎德葬禮。（Getty Images）

人物背景：伊朗的「核彈之父」，核物理學家及國防部核計劃負責人、副部長。

刺殺時間：2020年11月27日

刺殺地點：伊朗德黑蘭

刺殺方式：被一輛由20名特工走私到伊朗的卡車所載的遙控機槍暗殺。該武器配備了攝像頭，利用了人工智能技術，通過人造衛星遠程遙控，精確定位刺殺目標

執行方：摩薩德

備註：以色列在伊朗境內傷害了多位核物理學家，到法克里扎德已經是第六位。法克里扎德是其中份量最重的，被認為是伊朗核科學的靈魂人物。也很遺憾的，伊朗政府無法在自己的本土保護自己最重要的科學家。

關於以色列政府暗殺伊朗科學家這個事，可以從伊朗的角度思考這個問題：一個敵對鄰國，跑到你的國家來，跑到你的首都來，把你最頂尖的科學家們在他們的家門口暗殺，這是一種什麼樣的感覺。第一，這種暗殺屬不屬於恐怖主義行為？暗殺就是為了震懾，為了恐嚇，所以答案當然是肯定的。第二，這種暗殺會不會積累你對這個敵國的深仇大恨？我想是會的。這是國家的恥辱，是要報仇雪恨的事情。而這就是以色列在伊朗留下的遺產。伊朗投入這麼多的資源和精力對付以色列，是有深刻歷史淵源的。可是冤冤相報何時了呢？

三、2020年代以來以色列其他的刺殺行動

以下包括了許多以色列軍方組織的軍事行動，都在以色列本土以外進行。

1.阿卜杜拉・艾哈邁德・阿卜杜拉（Abdullah Ahmed Abdullah）

人物背景：阿爾蓋達組織（Al Qaeda）的二號位

刺殺時間：2020年8月7日

刺殺地點：伊朗德黑蘭

刺殺方式：和他的女兒一道被兩名騎摩托車的男子槍殺。他的女兒嫁給了拉登（Osama bin Laden）的一個兒子。

執行方：摩薩德

2. Mohammed Abdullah Fayyad

人物背景：哈馬斯指揮官

刺殺時間：2021年5月10日

刺殺地點：加沙地帶

刺殺方式：空襲

執行方：以色列空軍

3. Bassem Issa

人物背景：哈馬斯安全委員會成員

刺殺時間：2021年5月12日

刺殺地點：加沙地帶

刺殺方式：空襲

執行方：以色列空軍

4. Hassan Sayyad Khodaei

人物背景：伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）「聖城軍」上校，主要負責各種海外刺殺行動，包括嘗試刺殺以色列外交官，職能和摩薩德一樣。

刺殺時間：2021年5月22日

刺殺地點：伊朗德黑蘭

刺殺方式：在自家門口被一輛騎摩托車的刺客用槍擊斃

執行方：摩薩德

5. 賈巴里（Tayseer Jabari）

人物背景：巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（Palestinian Islamic Jihad，PIJ）的軍事領袖。PIJ是巴勒斯坦的政治團體，也是不久前《北京宣言》的簽署方之一。賈巴里負責該組織的軍事工作。他的前任Baha Abu al－Ata在2019年被以色列刺殺

刺殺時間：2022年8月5日

刺殺地點：加沙地帶，加沙城

刺殺方式：空襲

執行方：以色列空軍

6. Ali Ramzi Al－Aswad

人物背景：巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（Palestinian Islamic Jihad，PIJ）的指揮官

刺殺時間：2023年3月19日

刺殺地點：敘利亞，大馬士革郊區

刺殺方式：不詳

執行方：PIJ認為刺殺為以色列主導

7. Khalil Bahtini、Jihad Ghanem、Tareq Izz ed－Dins

人物背景：巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（Palestinian Islamic Jihad，PIJ）的領袖

刺殺時間：2023年3月19日

刺殺地點：加沙地帶，加沙城

刺殺方式：空襲

執行方：以色列空軍

備註：以色列認為PIJ為激進恐怖主義組織，常年暗殺PIJ領導人

8. Ali Qadhi

人物背景：哈馬斯精銳部隊「努赫巴」（Nukhba，暫譯）的指揮官，參與策劃2023年10月哈馬斯對以色列的襲擊行動。

刺殺時間：2023年10月13日

刺殺地點：加沙地帶

刺殺方式：無人機空襲

執行方：以色列國防軍

9. Murad Abu Murad

人物背景：哈馬斯空軍力量指揮官，2023年哈馬斯襲擊以色列期間的作戰指揮官

刺殺時間：2023年10月13日

刺殺地點：加沙地帶

刺殺方式：空襲

執行方：以色列國防軍

10. Billal Al Kedra

人物背景：2023年哈馬斯襲擊以色列期間負責卡法阿扎大屠殺的哈馬斯指揮官

刺殺時間：2023年10月15日

刺殺地點：加沙地帶

刺殺方式：空襲

執行方：以色列國防軍

11. Ibrahim Biari

人物背景：哈馬斯精銳部隊「努赫巴」的指揮官，參與策劃2023年10月哈馬斯對以色列的襲擊行動。

刺殺時間：2023年10月31日

刺殺地點：加沙地帶

刺殺方式：空襲

執行方：以色列國防軍

12. Razi Mousavi

人物背景：伊朗IRGC特種部隊「聖城軍」（Quds Force）的指揮官

刺殺時間：2023年12月25日

刺殺地點：敘利亞，Sayyidah Zaynab，居所附近

刺殺方式：空襲

執行方：以色列空軍

備註：自蘇萊曼尼以來遇刺身亡的最高級別伊朗將領

13. 阿魯里（Saleh al－Arouri）

圖為2017年10月12日，薩利赫・阿魯里（Saleh al-Arouri）以哈馬斯代表團團長身份，於埃及出席與法塔赫高層簽署和解協議的儀式。（Reuters）

人物背景：哈馬斯高級領導人，政治局副主席，哈馬斯下屬軍事組織加薩姆旅（Izz ad-Din al-Qassam Brigades）創始指揮官

刺殺時間：2024年1月2日

刺殺地點：黎巴嫩，貝魯特郊區

刺殺方式：無人機空襲

執行方：以色列軍方

備註：阿魯里與兩名哈馬斯武裝派系卡桑旅（Al－Qassam Brigades）將領及四名哈馬斯士兵在空襲中喪生。

4. 塔維爾（Wissam al-Tawil）

人物背景：黎巴嫩真主黨特種部隊Redwan Force的高級指揮官

刺殺時間：2024年1月8日

刺殺地點：黎巴嫩，Majdel Selm

刺殺方式：空襲，另有一人同時喪生

執行方：以色列空軍

備註：是2023年以色列－真主黨衝突以來喪生的最高級別官員，對真主黨是一記痛苦打擊。

15. Ali Hussein Barji

人物背景：黎巴嫩真主黨空軍指揮官

刺殺時間：2024年1月9日

刺殺地點：黎巴嫩，Khirbet Selm

刺殺方式：空襲

執行方：以色列空軍

備註：在參加塔維爾的葬禮時遇襲身亡。

16. Sadegh Omidzadeh

人物背景：伊朗將軍，聖城軍的副情報指揮官

刺殺時間：2024年1月20日

刺殺地點：敘利亞，大馬士革

刺殺方式：空襲

執行方：以色列空軍

備註：Sadegh Omidzadeh與包括副手Gholam Moharram在內的另外四名IRGC高級官員一起遇襲身亡。以色列空襲導致目標建築完全被摧毀，總共十名軍事人員喪生。

17. 伊薩（Marwan Issa）

人物背景：哈馬斯下屬軍事組織加薩姆旅的副指揮官。當時是本次衝突以來遇刺身亡級別最高的哈馬斯官員。

刺殺時間：2024年3月10日

刺殺地點：加沙地帶

刺殺方式：空襲，地點在加沙中部一個地下設施。空襲導致5名巴勒斯坦人喪生

執行方：以色列空軍

18. 扎赫迪（Mohammad Reza Zahedi）

人物背景：伊朗IRGC高級將領，曾經指揮IRGC的空軍和陸軍。被刺時負責「聖城軍」在黎巴嫩和敘利亞的行動。他是協調伊朗政府與黎巴嫩真主黨及敘利亞阿薩德政府關係的關鍵人物。

刺殺時間：2024年4月1日

刺殺地點：敘利亞，大馬士革

刺殺方式：空襲，地點在伊朗駐敘利亞大馬士革大使館附近的建築。共有5到7人在空襲中喪生。

執行方：以色列空軍

備註：自伊朗將領蘇萊曼尼被美國刺殺以來遇刺的最高級別IRGC將領。

19. Saeed Abiyar

人物背景：伊朗IRGC高級將領

刺殺時間：2024年6月3日

刺殺地點：敘利亞，阿勒頗

刺殺方式：空襲

執行方：以色列空軍

20. Taleb Abdullah

圖為2024年6月29日，黎巴嫩，人們在葬禮上舉起黎巴嫩真主黨高級將領Taleb Abdullah的棺材。（Getty）

人物背景：黎巴嫩真主黨高級將領，負責真主黨南方戰線

刺殺時間：2024年6月11日

刺殺地點：黎巴嫩，Jwaya

刺殺方式：空襲

執行方：以色列空軍

21. Muhammad Mustafa Ayoub

人物背景：黎巴嫩真主黨火箭與導彈部門指揮官

刺殺時間：2024年6月17日

刺殺地點：黎巴嫩，Selaa

刺殺方式：空襲

執行方：以色列空軍

22. Mohammed Nehme Nasser

人物背景：黎巴嫩真主黨高級將領

刺殺時間：2024年7月3日

刺殺地點：黎巴嫩，泰爾東南部

刺殺方式：空襲

執行方：以色列空軍

從純軍事角度看，以色列這些操作都是非常牛逼的，打得伊朗、哈馬斯、真主黨沒有還手之力。只可惜，這樣的刺殺並不能化解衝突，帶來和平，反而使得以色列面臨更大的安全問題，而且是危及下一代，危及國家永續生存的問題。

本文轉載自《兔主席》

