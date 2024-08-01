哈馬斯領袖遇襲亡　外媒：導彈從住所附近發射　保鏢泄露關鍵訊息

哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）遇襲身亡震動中東。以色列i24NEWS網站7月31日報道披露，襲擊發生在當天凌晨2點左右，一枚以色列製造的「長釘」反坦克導彈從哈尼亞住所附近發射，擊中了他身處的卧室。伊朗媒體稱，哈尼亞的保鏢泄露了導致他遇襲的關鍵訊息。



同日，哈馬斯政治局成員、加沙副主席哈亞（Khalil Al-Hayya）在德黑蘭舉行新聞發布會，他援引襲擊目擊者的話說，哈尼亞被導彈「直接」擊中身亡，哈尼亞所在房間的門窗和牆壁都被摧毀了。

2024年7月31日，在伊朗德黑蘭，巴勒斯坦組織哈馬斯（Hamas）領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）當天凌晨遇刺身亡後，大批示威者上街，部份舉起他的海報。（Reuters）

i24NEWS網站報道稱，殺死哈尼亞的導彈是從他居住的建築物附近發射的，一枚以色列製造的「長釘」導彈直接瞄準了哈尼亞的卧室。

英國天空新聞阿拉伯版引述伊朗消息人士的說法稱，這場襲擊是一次精準打擊。據報道，事發時，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）秘書長納哈拉（Ziad al-Nakhala）與哈尼亞同處一棟樓裏，但納哈拉沒有受傷，襲擊似乎精確瞄準了位於另一層樓的哈尼亞。

報道引述伊朗媒體的說法，哈尼亞的一名保鏢泄露了導致他遇襲的關鍵訊息。

沙特媒體阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）早些時候引述伊朗媒體報道稱，哈尼亞事發時住在德黑蘭一處專門為戰爭退伍軍人設立的住所內，導彈當時直接擊中了哈尼亞。有報道稱，「擊殺哈尼亞的導彈是從外國發射的」，不過伊朗政府表示，調查仍在進行中，以確定暗殺事件的確切情況，例如導彈發射的地點。

哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇刺前一天，才跟伊朗最高精神領袖哈梅內伊會面（Ayatollah Ali Khamenei）。（Reuters）

另據《紐約時報》31日報道，哈尼亞遇襲後，一張受損建築物的照片在社交媒體Telegram上流傳開來，據稱就是哈尼亞被殺害的地方。一位匿名伊朗官員對該媒體證實，這正是哈尼亞遇襲地點。

圖片中的建築物一角似乎受到嚴重損壞，被多塊綠色防水幕布遮蓋，一樓頂部平台還可以看到瓦礫。《紐約時報》將照片與衛星圖像進行了匹配，確認這座建築在德黑蘭北部薩德阿巴德宮附近。伊朗的許多外事活動都在薩德阿巴德宮舉行。

報道稱，美國麥克薩科技公司7月25日拍攝的衛星圖像顯示，這棟建築當時沒有明顯損壞跡象，也沒有綠色防水布覆蓋。這表明社交媒體上流傳的照片是最近拍攝的，但尚不清楚防水布何時被佈置在建築物上。

儘管哈馬斯和伊朗等多方指控以色列為幕後黑手，但以色列方面迄今尚未作出正式回應。

i24NEWS網站援引消息人士的話說，這次襲擊事件對伊朗領導層造成了影響，引發了伊朗高級官員的質疑和擔憂，讓人們對伊朗維護內部安全和保護邊境的能力提出疑問。

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）31日誓言，作為哈尼亞的東道主，伊朗有責任為哈尼亞的死「復仇」，「猶太復國主義政權應受到嚴厲懲罰」。伊朗新任總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）和伊朗革命衛隊也對事件發表了措辭嚴厲的聲明。

《紐約時報》31日援引3名知情伊朗官員的話稱，哈梅內伊已經下令直接打擊以色列實施報復。包括兩名伊朗伊斯蘭革命衛隊成員在內的3名匿名伊朗官員說，哈梅內伊31日上午在一場緊急會議上下達了這一命令。

圖為2024年7月31日，伊朗德黑蘭民眾舉行反以色列集會，悼念被暗殺的哈馬斯領導人哈尼亞（IsmailHaniyeh）。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS）

但美媒稱，尚不清楚伊朗會做出多大力度的回應，也不清楚伊朗是否會再次調整，以避免事態升級。

美國喬治城大學中東研究教授哈希米（Nader Hashemi）告訴英國廣播公司（BBC），哈馬斯主要領導人哈尼亞被殺使該地區比以往任何時候都更接近全面戰爭。

「這是一次重大升級。」他說，「我認為這也會影響黎巴嫩的事件，因為就在幾個小時前，以色列試圖暗殺貝魯特南部的真主黨高級領導人，目前人們認為，伊朗和真主黨對升級事態不感興趣。」

他說，如今哈尼亞的遇刺顛覆了這些預測，「現在伊朗完全有動力嘗試升級這場衝突」。

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