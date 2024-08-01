哈梅內伊傳令直接報復以色列　中東又回到了區域大戰邊緣

對於哈馬斯政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日清晨在德黑蘭遇害，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）據報已經在同一天的最高國家安全委員會上命令伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）直接打擊以色列進行報復。若然如此，這將會是4月伊朗以大約300枚/架導彈和無人機從本土起飛直接攻擊以色列以來的另一次報復行動。

在哈尼亞遇刺的幾天之前，人們還在預期談了大半年的加沙停火將會有進展。如果加沙能夠至少暫時停火，黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、也門、紅海航道、伊朗各種針對以色列的潛在戰線也能緩和下來。

然而，7月27日戈蘭高地一處鄉鎮球場疑被真主黨飛彈誤中，造成12名德魯茲族兒童死亡。以色列7月30日進行報復，直接攻擊黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部市郊，殺死了真主黨最高級軍事將領舒庫爾（Fuad Shukr），是本年以來第二次直接針對貝魯特的攻擊，打破了2006年以黎戰爭結束以來的慣例。

2024年7月30日，哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇刺前一天，正是出席伊朗新任總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）的就職禮，二人見面握手。（Reuters）

31日，以色列更疑似用空軍深入伊朗，以導彈刺殺了哈尼亞。雖然以色列未敢承認責任，但這明顯是更進一步的侵犯了伊朗主權，是以色列史上首次直接在伊朗境內發動空襲，比其4月1日空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗大使館建築物，以至4月19日疑似在伊朗核設施所在的伊斯法罕（Isfahan）發動空域外導彈攻擊更為嚴重。

（按：對於後者，伊朗聲稱只是不明飛行物，已被打下，並無損失；但其後衛星照片分析顯示，以色列該是以導彈準確擊毀了一台S-300雷達，伊朗在同一位置換了一台新的，似乎是想避免衝突升級。）

根據《紐約時報》引述伊朗官員的消息，伊朗當局除了正在考慮再次以無人機和導彈直接打擊以色列之外，還有可能和區內由伊朗支持的「抵抗軸心」成員一同發動攻擊，以達至最大效果，當中包括也門、敘利亞和伊拉克的親伊武裝。

2024年7月31日，哈馬斯領袖哈尼亞在伊朗疑遭以色列暗殺，德黑蘭民眾上街抗議。（Reuters）

4月中伊朗針對以色列的大規模攻擊，在美國聯同區內盟友的支援之下，最終幾乎所有導彈和無人機都被攔截下來，只造成了一名小孩受傷。這種「假裝強硬」的報復，給了以色列一個不強硬回應的下台階。

可是，不是每一次都能如此幸運。攔截導彈、無人機始終會有漏網之魚。如果這次伊朗聯同其他親伊武裝一同發動攻擊的話，以色列及其盟友陣營的空防可能不足全數抵禦。正如7月27日的戈蘭高地球場遇襲一樣，如果伊朗的報復造成死亡事件，以色列就不能再像伊斯法罕攻擊一般只作象徵性、示警性的回應，而是要作出強硬報復。

從這次哈尼亞被殺的事件可見，伊朗對以色列襲擊的防守能力極其有限，在其新任總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）就職、過百個國家派代表出席的嚴密保安級別之中，竟然也讓以色列空軍如入無人之境般發動準確刺殺襲擊。如果以色列真的要強硬打擊伊朗，後果不堪設想。

圖為2024年7月31日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表電視講話。他沒有提到哈尼亞遇刺，稱以色列要面對具挑戰的日子，聲言會任何對以色列攻擊都要付出高昂代價。（X@IsraeliPM截圖）

唯一能避免事態升級的出路，依然是加沙停火。如果加沙能在短期內達成停火的話，本來就不想無限升級的伊朗及其支持的區內武裝力量，都有一個不強力報復以色列的下台階。

有一種極度樂觀的分析認為，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）本月以來之所以多次試圖刺殺敵對勢力高層，包括哈馬斯軍隊領袖戴夫（Mohammed Deif，10月7日襲擊的主腦之一），以至哈馬斯政治領袖哈尼亞，是為了「宣布勝利、嗚金收兵」。

由於以色列國會如今已進入休會期，直至10月才會重開，即使內塔尼亞胡政府的極右盟友不滿加沙停火而退出政府，國會也沒有辦法即時發動不信任投票踢走內塔尼亞胡。因此，內塔尼亞胡此刻確有「嗚金收兵」的短暫政治空間。

不過，殺死作為加沙停火談判領頭人的哈尼亞來推進停火協議，是異想天開的做法。上述的樂觀分析實在太過一廂情願。

正如有份將屬於溫和改革派的佩澤希齊揚推上總統之位的伊朗前外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）所言，內塔尼亞胡此舉更大可能是要破壞差不多成事的停火談判，以戰爭來維持他在國內的政治地位。「美國和歐盟如今要認識到內塔尼亞胡的存活是建基於死亡和破壞之上。」

內塔尼亞胡選擇在溫和改革派總統佩澤希齊揚剛上任的時間點來發動攻擊，更是要故意打亂伊朗溫和派勢力未來任何同西方改善關係的部署。

可以說，就算這次伊朗保持克制，只以跟4月類似的方式作出報復，避免衝突無限升級成區域大戰，只要內塔尼亞胡這類政客依然緊握以色列政權，中東再回到大戰邊緣之上只會是一個時間問題。