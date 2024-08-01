哈馬斯領袖被殺　以色列未承認：對敵毀滅性打擊　與伊朗軸殊死戰

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦亞胡、納坦雅胡）對國民發表電視講話時，以色列正在與「伊朗軸心」打生死之戰，他指出，勝利需要時間、耐心和面對外部壓力的堅定。



他承諾，他不會服從以色列國內外的停戰呼籲，因他認為這會讓敵人保留潛力。

內塔尼亞胡說：「從戰爭一開始，我就說過，我們在與伊朗邪惡軸心作戰，這是解除伊朗用恐怖主義軍隊和導彈系在我方脖子上的絞索的生死存亡之戰。」

他說，他在衝突升級之初就說過，「戰爭需要所有人的時間和耐心」。

以色列總理內塔尼亞胡2024年6月8日在以色列拉馬特甘（Ramat Gan）謝巴醫療中心（Sheba Medical Center）舉行的新聞發布會上發表講話。（Getty）

他總結說：「我今天重申這一點。幾個月來，沒有一個星期沒有國內外的聲音告訴我們要停止戰爭，理由是不可能取得更多，取勝總體上不可能。我當時沒有向這些聲音讓步，現在也不會。」

內塔尼亞胡列數了對哈馬斯（Hamas）、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）和胡塞武裝（Houthis）三方的「毀滅性打擊」。他提到在加沙地帶清除哈馬斯軍事部門領導人Muhammad Deif的嘗試、在貝魯特刺殺黎巴嫩真主黨指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）、轟炸也門港口，但隻字未提哈馬斯政治局領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇害事件。

圖為2024年7月31日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表電視講話。（X@IsraeliPM截圖）

以色列總理提醒國民，「艱難的日子」還在前頭。

他說：「我們為一切情況做好準備，面對任何威脅保持團結和堅決。以色列會讓任何方向的侵略付出高昂代價。」