巴黎奧運｜特朗普炮轟開幕禮「恥辱」　市長：他的話不在參考之列

「特朗普（Donald Trump）的言論跨越了大西洋，直到得罪了伊達爾戈（Anne Hidalgo）。」在美國前總統特朗普炮轟巴黎奧運會開幕禮是「恥辱」後，法媒《費加羅報》在報道巴黎市長的反應時如此寫道。



綜合法媒RMC報道，當地時間周三上午（7月31日），來自左翼社會黨的巴黎市長伊達爾戈在作客該媒體奧運特別節目時，對包括特朗普等人關於開幕禮的批評回擊道：「特朗普（的話）真的不在我的參考之列，他是那些白人至上主義者、極右翼分子的一員。」

她對主創團隊表示了強烈支持，「（開幕禮總監兼策劃人）若利和所有藝術家，已經在開幕禮上向這些人傳達了一個強烈的信號：我們熱愛多樣性。」

2024年7月17日，巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）兌現承諾，於塞納河（River Seine ）游泳以證明水質乾淨。（Reuters）

「生命就是多樣性的，人類也是多樣性的。這是告訴他們我們不害怕的一種方式。你們嚇不倒我們。」伊達爾戈強硬回應道，「除了生活在這場美麗開幕禮所帶來的自由和寬容中，你們不能強迫我們用其他方式生活。」

據法媒報道，伊達爾戈在節目上還為因在開幕禮上扮演爭議角色而遭網絡暴力的出演者芭芭拉·布奇撐腰，公開對她表示支持。

「我完全支持她。她是一位出色的藝術家，倡導多樣性、博愛、兄弟姐妹情誼和生活樂趣。是這些讓這個星球上的人類充滿活力。法國也想通過這次開幕禮向全世界傳達同樣的訊息」，她說。

儘管開幕禮總監若利一再與達·芬奇名畫《最後的晚餐》撇清關係，強調自己的創作靈感並不在此，但上周末巴黎奧運會開幕禮上一個名為「慶典」（Festivité）的節目，仍引發世界各地宗教群體和保守派人士的不滿：舞台上一群變裝皇后、跨性別舞者圍在一張長桌邊，構圖和描繪了耶穌與十二門徒共進最後一次晚餐的名畫非常相似。

據法媒統計，除了宗教團體，匈牙利總理歐爾班、伊朗最高領導人哈梅內伊、土耳其總統埃爾多安等國家首腦都對開幕禮提出嚴厲批評，譴責這一幕是對基督教世界的不尊重，大呼「西方已無公共道德」「奧運會已淪為敗壞人性的變態工具」……斯洛伐克副總理更直接發起公開抵制，宣佈拒絕出席巴黎奧運會的閉幕式，斥責本屆奧運會將成為歷史恥辱柱上「墮落與頹廢」的象徵。

本周一（7月29日），美國前總統特朗普在做客霍士新聞台節目時，也談到了巴黎奧運會開幕禮，他將爭議一幕描述為「恥辱」。

「我的意思是，他們可以做某些事情。（但）我認為這太可怕了，」特朗普說，「聽着，我支持所有人。我是個很開明的人，但我認為他們的做法是一種恥辱。」

特朗普還補充稱，如果他能以美國總統身份出現在2028年洛杉磯奧運會上，並能對組織者施加影響，美國就不會出現「最後的晚餐」的場景，「我們不會像前幾天晚上那樣看到模仿《最後的晚餐》的一幕。」

伊達爾戈以巴黎市長的身份嗆聲特朗普不是頭一回，早在特朗普2016年還沒當選美國總統的時候，她就因對方呼籲「禁止穆斯林進入美國」的移民政策，直接在公開採訪中說：「我的天，特朗普實在太蠢了。」

再後來，特朗普宣佈美國退出《巴黎協定》、拿2015年的巴黎恐襲案當反面教材諷刺歐洲控槍政策，均遭到伊達爾戈的強烈抨擊。

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