巴黎奧運｜田徑美女運動員拍片 怨選手村沒窗簾 隨時春光乍泄
撰文：王海
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巴黎奧運選手村的問題如沒有冷氣、所供應膳食多達60%是素食備受詬病，有參賽國家索性讓運動員搬出去。美媒7月29日稱，美國女子田徑選手Chari Hawkins「加一腳」。她拍影片抱怨所住選手村房間沒有窗簾，個人私隱「歸零」。
美國全國廣播公司（NBC）29日稱，Chari Hawkins在影片中先介紹各國選手都在宿舍外面掛出國旗，然後話鋒一轉，指出所住房間內根本沒有窗簾。
她抱怨道，她只好將大會派發的大毛巾當成窗簾使用。她每次洗完澡後，都要快速穿上衣服，以防「上演」兒童不宜的畫面。
另一名美國女網球選手歌芙（Coco Gauff）則抱怨，浴室實在太少，10個女生只有2間浴室可以用，根本就不夠。
星光熠熠的美國男子籃球隊早就表明不會入住選手村，甚至花費1500萬美元（約1.1億港元）租下整棟酒店800個房間，確保NBA球星的人身安全。
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