巴黎奧運｜田徑美女運動員拍片　怨選手村沒窗簾　隨時春光乍泄

巴黎奧運選手村的問題如沒有冷氣、所供應膳食多達60%是素食備受詬病，有參賽國家索性讓運動員搬出去。美媒7月29日稱，美國女子田徑選手Chari Hawkins「加一腳」。她拍影片抱怨所住選手村房間沒有窗簾，個人私隱「歸零」。

2024年2月26日，媒體有機會參觀巴黎奧運選手村，圖中可見房間內沒有窗簾。 （Getty）

美國全國廣播公司（NBC）29日稱，Chari Hawkins在影片中先介紹各國選手都在宿舍外面掛出國旗，然後話鋒一轉，指出所住房間內根本沒有窗簾。

她抱怨道，她只好將大會派發的大毛巾當成窗簾使用。她每次洗完澡後，都要快速穿上衣服，以防「上演」兒童不宜的畫面。

2023年6月1日，美國田徑選手Chari Hawkins在其社交媒體帳戶分享北美、中美洲和加勒比海錦標賽（NACAC）冠軍獎牌。（X@_charihawkins）

另一名美國女網球選手歌芙（Coco Gauff）則抱怨，浴室實在太少，10個女生只有2間浴室可以用，根本就不夠。

星光熠熠的美國男子籃球隊早就表明不會入住選手村，甚至花費1500萬美元（約1.1億港元）租下整棟酒店800個房間，確保NBA球星的人身安全。