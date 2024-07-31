巴黎奧運｜韓國冷面女槍手一夜爆紅　Elon Musk盛讚應去拍動作片

韓國在2024巴黎奧運射擊項目取得好成績，在女子射擊10米氣手槍決賽包辦金牌與銀牌。銀牌得主金藝智（Kim Ye-Ji）更是一夜爆紅，連特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）都留言稱讚她可以去拍動作片，因為完全不需要演技。



19歲韓國射擊女將吳藝真以243.2分，摘下女子射擊10米氣手槍金牌；31歲的金藝智則以241.3分收下銀牌。金藝智受訪時提到，很自豪自己是韓國人，誰拿金牌不重要，吳藝真就像她的妹妹。

有網友找出金藝智5月參加射擊世界盃25米手槍項目的比賽畫面，她身穿黑衣，帽子反戴，嚴肅地扣下板機，冷眼確認射擊結果，嘆一口氣後離席。影片只有30秒，一天多就吸引破3100萬次瀏覽。

網友們紛紛讚嘆，「她看起來像電影主角」、「她很有氣場」、「她是世界最酷的女人」。連Telsa創辦人馬斯克都留言朝聖，「她應該去拍一部動作片，完全不需要演技！」

2024年7月28日，韓國運動員金藝智在女子10米氣手槍決賽中進行射擊。（Getty）

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