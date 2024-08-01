巴黎奧運｜越南置身「平行時空」 電視台3個原因沒買轉播權
撰文：許懿安
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當身在香港的我們可輕易看到巴黎奧運賽事時，東南亞11個國家中有個國家沒轉播這場體育盛會。越南電視台業界人士稱，主因是轉播權太貴、轉播的廣告收益難以回本，以及相對其他大型國際賽事，民眾對奧運的興趣沒那麼大。
全球多地觀眾都都能在相對方便的情況下一開電視機就能觀賽，越南觀眾卻身處奧運的「平行時空」。越南《年輕人報》（Tuoi Tre）報道，東南亞11個國家中，越南與老撾是「唯二」沒有巴黎奧運轉播權的國家。
越南某電視台高層感嘆說，雖然很想買，但轉播權實在太貴，「實在買不起」。一名電視台的代表稱除了費用高昂，還有就是賣不了什麼廣告，想回本很難。
以往每逢有大型賽事舉行，越南網民對於電視台遲了買或沒買轉播權往往很激動。然而來到今屆奧運，當觀眾得知越南沒取得轉播權時，好像已覺得稀鬆平常。
觀眾不如以往那麼在意的原因，有電視台代表認為，首先是奧運吸引力對他們沒那麼大；此外，參賽的越南選手很少，且幾乎沒有奪牌的希望；最後，觀眾才剛花了精神收看2024歐國盃與2024美洲盃。相對於奧運，觀眾於包括世界盃及歐國盃等大型賽事，熱情更大。
越南2024年有16名選手參加巴黎奧運，截至發稿有5人已淘汰，剩下11人繼續在羽球、射箭、田徑、游泳、舉重等8個項目中參賽。
還有一名越南業內人士說，奧運共有32項運動賽事，規模大又複雜，對轉播技術也有很多要求，他們的團隊沒足夠的能力轉播奧運，所以最終決定不買。
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