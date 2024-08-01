巴黎奧運｜越南置身「平行時空」　電視台3個原因沒買轉播權

當身在香港的我們可輕易看到巴黎奧運賽事時，東南亞11個國家中有個國家沒轉播這場體育盛會。越南電視台業界人士稱，主因是轉播權太貴、轉播的廣告收益難以回本，以及相對其他大型國際賽事，民眾對奧運的興趣沒那麼大。



全球多地觀眾都都能在相對方便的情況下一開電視機就能觀賽，越南觀眾卻身處奧運的「平行時空」。越南《年輕人報》（Tuoi Tre）報道，東南亞11個國家中，越南與老撾是「唯二」沒有巴黎奧運轉播權的國家。

越南某電視台高層感嘆說，雖然很想買，但轉播權實在太貴，「實在買不起」。一名電視台的代表稱除了費用高昂，還有就是賣不了什麼廣告，想回本很難。

越南河內一鐘錶店的電視機正在直播美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩2019年2月28日在河內舉行的峰會。（Getty）

以往每逢有大型賽事舉行，越南網民對於電視台遲了買或沒買轉播權往往很激動。然而來到今屆奧運，當觀眾得知越南沒取得轉播權時，好像已覺得稀鬆平常。

觀眾不如以往那麼在意的原因，有電視台代表認為，首先是奧運吸引力對他們沒那麼大；此外，參賽的越南選手很少，且幾乎沒有奪牌的希望；最後，觀眾才剛花了精神收看2024歐國盃與2024美洲盃。相對於奧運，觀眾於包括世界盃及歐國盃等大型賽事，熱情更大。

2024年7月31日，越南羽毛球運動員阮垂玲被分在K組，與美國運動員張蓓雯（Beiwen Zhang）對戰，阮最終勝出。（REUTERS/Hamad I Mohammed）

越南2024年有16名選手參加巴黎奧運，截至發稿有5人已淘汰，剩下11人繼續在羽球、射箭、田徑、游泳、舉重等8個項目中參賽。

還有一名越南業內人士說，奧運共有32項運動賽事，規模大又複雜，對轉播技術也有很多要求，他們的團隊沒足夠的能力轉播奧運，所以最終決定不買。

圖為2024年7月29日，巴黎奧運女子拳擊60公斤級淘汰賽舉行，中國選手楊文璐最終以5：0輕鬆戰勝越南選手Thi Linh Ha。（REUTERS/Maye-E Wong）

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