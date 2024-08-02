特朗普遇刺｜重返賓夕法尼亞州競選造勢　點名一女子是救命恩人

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月31日重回上次遇襲的賓夕法尼亞州為競選造勢。他在集會上發表講話時，邀請一位年輕女子上台，稱對方救他一命。



綜合美國保守派媒體霍士新聞（Fox News）和《紐約郵報》31日報道，78歲的特朗普回憶稱，他7月13在槍手開槍時轉頭，就是因為回頭看一眼這位女士製作的非法移民數據表。他笑稱：「我愛那張圖表，我這輩子都要和那張圖表睡一起」。

特朗普7月13日在賓夕法尼亞州巴特勒市（Butler）出席競選集會，演講開始後不久，特朗普遭遇「未遂刺殺」，向右側轉的他與20歲槍手克魯克斯（Thomas Crooks）射出的子彈擦耳而過。那次襲擊導致特朗普右耳受傷，集會觀眾1死2傷，槍手被美國特勤局當場擊斃。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，特朗普即時反應是捂住耳朵，此時他的右耳和臉應已受傷。（Reuters）

槍聲響起時，高談闊論的特朗普正提到非法移民問題，他回頭看一眼右後方大屏幕上的圖表，那張表統計多年來非法入境美國的移民數據。

特朗普31日重回賓夕法尼亞州造勢時，再次談到移民問題，尤其是邊境和人口販賣問題。他說：「你們知道嗎，有張圖表曾救我一命，我愛那張圖表，我這輩子都要和那張圖表睡一起。你們知道神奇的是甚麼嗎？就是那些操作電腦的人還有後台所有出色的設備。」

然後，特朗普提到製作圖表的女子，稱她很棒，並催促團隊趕緊請她上台。特朗普稱：「某種意義上她救我一命」，並詢問這位女子要不要對大家說兩句，害羞的她搖頭婉拒，後來在特朗普的鼓勵下，沒有透露姓名的她跟大家說聲Hi，隨後匆匆下台。

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年7月31日重回上次遇刺的賓夕法尼亞州競選造勢。圖為他在集會上邀請一位年輕女子上台，稱對方制作的「移民圖表」救他一命。（Reuters）

特朗普補充道：「她是個電腦天才，並且救我一命。」他其後繼續描述自己躲過槍擊的偶然性，稱平時在集會上，他做事很隨機，那張非法移民表的使用率「不到20%」，而且總是在他的左邊。他稱要不是那張圖放在右邊，而他又剛好轉頭，那「就要被精準擊中」。

特朗普還透露，自己通常在演講快結束時才要求團隊展示這張圖表，而7月13日他在演講開始後不久就提出這個要求，當時工作人員感到十分驚訝。

美國廣播公司（ABC）7月20日報道，特朗普在美國共和黨全國代表大會（RNC）上展示這張「救他一命」的圖表，當時他聲稱這張圖表「由邊境巡邏隊製作」，但ABC分析發現，圖表原始版本來自威斯康星州共和黨參議員約翰遜（Ron Johnson）辦公室。

約翰遜7月14日告訴霍士新聞指，是他為特朗普提供這張「拯救生命」的圖表。

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2024年7月31日重回上次遇刺的賓夕法尼亞州競選造勢。（Reuters）

約翰遜稱，自己從2014年起開發這張圖表，每個月都有更新，並稱他在一趟航班上向特朗普展示這張圖表。

約翰遜表示：「特朗普很喜歡該圖表，他把圖表交給其團隊員工。他們在圖像方面作出一些改變，從那天起他一直都有使用它。我很高興能在那裏幫上忙，上帝以神秘的方式行事」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

