特朗普遇刺｜槍手90分鐘前已被特勤發現　仍未能阻止開槍

美國特勤人員的短信顯示，襲擊共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的槍手，早在槍擊案發生前90多分鐘就已被特勤隊發現。



2024年7月13日，涉嫌槍擊美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的20歲白人男子克魯克斯（Thomas Matthew Crooks，暫譯）在事發後被擊斃，躺臥在一座屋頂上。（X@Faytuks）

英國廣播公司（BBC）報道，7月13日事發當天下午4時19分，當地特勤隊狙擊手發現20歲的槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）坐在野餐桌旁，因而發短信通知另兩名在附近倉庫二樓俯瞰現場的同事。

他在短信中說：「有人偷偷跟著我們溜進來，停在我們的車旁邊」。

下午5時38分，克魯克斯已經從桌子移到倉庫，那是一棟美國玻璃研究公司的大樓。有人拍下他的照片，並分享到群組中。「他（克魯克斯）在我們所在的大樓周圍……我確實看到他拿著測距儀朝舞台看，僅供參考，看需要通知狙擊手留意他，我看不見他。」

33分鐘後，克魯克斯從相鄰倉庫的屋頂開槍射擊，隨後被特勤局擊斃。

2024年7月22日，美國特勤局局長奇特爾（Kimberly Cheatle）出席眾議院監督委員會的聽證會，回應前總統特朗普（Donald Trump）遭遇槍擊的維安問題。（Reuters）

雖然槍手當場被擊斃，但美國特勤局仍成了眾矢之的，局長奇特爾（Kimberly Cheatle）近10天後才為這數十年來最嚴重失誤辭職謝罪。

目前尚不清楚當地執法部門和特勤局之間為何會出現溝通中斷。不過，特勤隊成員上星期日（28日）告訴ABC新聞，他們沒有與特勤局聯繫，也沒有進行面對面的簡報。

2024年7月18日，美國前總統特朗普（Donald Trump）在威斯康辛州（Wisconsin）密爾沃基（Milwaukee）出席共和黨全國代表大會（RNC）。圖為特朗普走到代表消防員康佩托雷（Corey Comperatore，暫譯）的消防員制服前，親吻防護頭盔。（Reuters）

7月13日，特朗普在賓夕法尼亞州巴特勒縣的競選集會上遭槍擊，導致右耳受傷，現場觀眾一死兩傷。