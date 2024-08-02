獲釋不忘工作　WSJ記者離開俄羅斯前要求：能採訪普京嗎

當地時間8月1日，歐美多國與俄羅斯完成了「冷戰以來規模最大的一次換囚行動」。有四人從俄羅斯獲釋返回美國，其中最為引人關注的是因間諜罪在俄羅斯被關押了一年多，近期剛剛被判處16年監禁的《華爾街日報》（Wall Street Journal，簡稱WSJ）駐莫斯科分社記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）。



據《華爾街日報》當地時間8月1日報道，在當天從俄羅斯監獄獲釋前，格爾什科維奇向俄羅斯政府提出了一個「要求」——希望有機會採訪俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。報道稱，目前尚不清楚普京是否回應了他的這一請求，甚至是否看到了這一內容。

圖為2024年8月1日，美國總統拜登（Joe Biden）就換囚發表講話，身旁為獲釋者的家屬。（Reuters）

在《華爾街日報》這篇標題為《了解格什科維奇獲釋的秘密談判》一文中，該報披露稱，在獲得釋放之前，依據俄羅斯方面的程序，囚犯需要向俄羅斯總統提出一份請求得到寬大處理的正式申請，即應當提交給普京本人。

據悉，打印出來的表格上有一長段空白處，囚犯可以根據需要填寫內容，或者像預期的那樣——留白。報道稱，格爾什科維奇則用他在16個月監禁期所學到的俄語寫滿了空白處。其中最後一行提出——我獲釋後，普京願意坐下來接受採訪嗎？

此外，《華爾街日報》當天還在其網站首頁頭版位置，登出了美國總統拜登（Joe Biden）前往機場迎接格爾什科維奇的照片，並形容這位自家員工在返回美國後，「受到了英雄般的歡迎」。

2024年8月1日，美國馬里蘭州（Maryland），《華爾街時報》記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）下飛機後向人們揮手。（Reuters）

路透社此前披露，此次「換囚」不止涉及美俄兩國，美國有線新聞網絡（CNN）等多家美媒稱，此次共涉及七個國家和24名囚犯，而今日俄羅斯（RT）則稱，涉及的囚犯共計26人，含一對夫婦的兩名未成年子女。對於這一次被美方形容為是「自冷戰以來規模最大的一次換囚行動」，拜登也向多個盟友在其中參與並提供幫助表示感謝。

此次「換囚」，俄羅斯有10人獲釋，而另外16人則返回了西方，其中12人返回德國，4人返回美國。

美國Axois新聞網報道稱，普京在2024年2月接受美國知名保守派媒體人卡爾森（Tucker Carlson）採訪時曾表示，他「準備討論」釋放格什科維奇，但他也知道「有一個在美國盟國服刑的人」，他認為此人是一名「愛國者」，這個人便是此前因被判謀殺罪在德國服刑的俄羅斯人克拉西科夫（Vadim Krasikov）。

《華盛頓郵報》披露，就在普京接受卡爾森專訪的當天，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）訪問美國，同拜登一起探討了「將克拉西科夫作為一項交換協議的核心內容」，以釋放幾名囚犯，其中還包括俄羅斯反對派領導人納瓦利尼（Alexey Navalny，後來於2024年2月在北極監獄中去世）、格爾什科維奇以及前美國海軍陸戰隊隊員惠蘭（Paul Whelan）。

圖左為美國海軍陸戰隊前成員惠蘭（Paul Whelan）攝於2019年6月20日的照片。圖右為《華爾街日報》（Wall Street Journal）記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich）2024年6月26日在俄羅斯受審。（Reuters）

《華爾街日報》還稱，如今拜登的總統任期還有不到六個月，就在前不久他決定退出2024年總統大選競選的大約一小時前，曾打電話給斯洛文尼亞總理戈洛布（Robert Golob），要求對方推動運送被關押在那裏的俄羅斯人所需的最後法律安排，因為人們擔心，「時間不多了」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

