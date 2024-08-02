巴黎奧運｜女子拳擊賽爆性別爭議　意大利總理晤國際奧委會主席

在巴黎奧運8月1日的女子拳擊賽事中，阿爾及利亞拳手卡莉芙（Imane Khelif）對戰意大利拳手卡里莉（Angela Carini）爆出「性別爭議」，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）批評賽事不公，她2日會晤國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach），提出確保體育比賽「公平」的規則問題。



2024年7月30日，中國北京，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）訪華行程中回答傳媒提問。（Reuters）

意大利總理辦公室2日指，「在面對面的會議中，討論到運動員卡莉芙（Imane Khelif）的事件以及確保體育比賽公平的規則問題。」辦公室指，意大利政府會與國際奧委會就事件保持聯繫。

意大利拳手卡里莉8月1日在奧運賽場上，對決曾於2023年因未通過性別測試而不能出戰世界錦標賽的阿爾及利亞拳手卡莉芙，結果卡里莉在46秒後退賽，稱為了保命只能棄權，「未受過如此重的拳」。

意大利總理梅洛尼之後不滿指賽事不公，稱「在我看來，這不是一場平等的競爭」，此事也牽動多位名人發聲幫腔，包括美國前總統特朗普（Donald Trump）、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）、名作家JK羅琳（J.K. Rowling）等。

阿爾及利亞拳手卡莉芙2023年曾因未能通過性別檢測而遭國際拳擊協會禁止在世界錦標賽出戰，據協會主席2023年向俄媒主張，DNA測試顯示運動員有XY染色體，所以排除在比賽外。國際拳擊協會不准帶有男性XY染色體的運動員參加女子比賽。

在這次奧運賽中，卡莉芙獲准出賽，國際奧委會（IOC）辯護指，卡莉芙是國際拳擊協會「突然與武斷」決定的受害人之一。該組織稱，與往屆奧運拳擊比賽一樣，運動員的性別和年齡是根據護照上的資料決定，任何規則的改變必須遵循適當程序，並應基於科學證據。