涉企圖引爆華盛頓中國大使館外炸藥　佛羅里達州律師認罪

美國佛羅里達州一名律師涉嫌去年在華盛頓中國大使館外埋下炸藥，並企圖以步槍引爆，他8月2日向法院認罪，預計面臨最多十年監禁。



《衛報》報道，案情指現年45歲的佛羅里達州律師羅德里格斯（Christopher Rodriguez）承認去年9月25日清晨駕車到華盛頓，再乘的士到中國大使館附近。他之後在大使館範圍外約3.6米的位置放下一個藏有大約15磅炸藥的背包，再企圖以步槍射向背包引爆炸藥，但沒有擊中目標。

案情亦指出，羅德里格斯曾在2022年11月租車到聖安東尼奧（San Antonio），再越過8呎高的籬笆進入德州公共電台大樓，並在庭院內的列寧及毛澤東雕像底部放置載有爆炸品的罐頭，再由望向庭院的天台位置開槍，罐頭被擊中後爆炸，導致雕像損毀。

羅德里格斯與檢察部門達成三項認罪協議，包括損壞外國政府擁有財產、以爆炸品破壞聯邦政府財產、持有未經登記槍械罪名。預計他將面對7至10年監禁，華盛頓法院會在10月28日宣判刑期。