泰國頑童自製「土製炸彈」突爆炸　屍塊牙齒四散　舌頭飛脫慘死

泰國一名16歲少年到朋友家時，竟趁朋友不注意的時候，在院子自製「土製炸彈」。



不料，炸彈一個不小心突然爆炸，朋友聽到爆炸聲前往查看時，少年身體已血肉模糊，肉塊四散各地，舌頭被炸斷在跌一旁，屍體周邊還散落着牙齒。

泰國一名16歲少年到朋友家時，竟趁朋友不注意的時候，在院子自製「土製炸彈」。不料，炸彈一個不小心突然爆炸，朋友前往查看時，少年身體已血肉模糊，肉塊四散各地，舌頭被炸斷在跌一旁，屍體周邊還散落着牙齒。圖為案發現場。（siamrath.co.th）

泰國一名16歲少年到朋友家時，竟趁朋友不注意的時候，在院子自製「土製炸彈」。不料，炸彈一個不小心突然爆炸，朋友前往查看時，少年身體已血肉模糊，肉塊四散各地，舌頭被炸斷掉在一旁，屍體周邊還散落着牙齒。（YouTube@ข่าวช่อง8）

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根據《The Thaiger》報導，素林府一名就讀中學的少年16日上午11時抵達朋友家。

兩人原先約好要一起去找另外一位朋友，沒想到朋友去上廁所的時候，少年在院子中研製的土製炸彈突然爆炸，爆炸聲響徹整個院子。

當時上廁所的朋友聽到聲音前往察看時，只見少年已被炸得血肉模糊，舌頭還被炸飛在一旁。

少年的朋友嚇得不知所措，趕緊找來67歲的祖母到現場，祖母則是立刻通報警方。警方接獲報案後，前往事發現場，調查少年死因。

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根據警方表示，現場發現了一些釘子碎片和用於提升炸彈威力的乒乓炸彈。警方懷疑少年是在製作土製炸彈的過程中不慎引爆死亡。

老婦表示，她對這可怕的場景感到非常震驚，一生中從未見過這樣的事情。當下除了向鄰居求助之外，什麼也做不了。

少年的朋友對警方表示，他生前過去就曾嘗試製造很多炸彈。喜歡製作炸彈的他，還會在遠離住宅區安靜、偏遠的地方做測試。

據悉，少年的遺體已被送往醫院驗屍，以正式釐清死因。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】