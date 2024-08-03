Justin Timberlake涉醉酒駕駛案開審　線上出庭不認罪

美國知名歌手Justin Timberlake（賈斯汀）6月17日因涉嫌醉酒駕駛在紐約被捕，法院7月26日起開庭討論訴訟程序。由於正在歐洲進行世界巡迴演唱會，他8月2日以線上視像方式出庭，並拒絕認罪。



Justin Timberlake醉酒駕駛被捕後，美國警方公開他的「大頭相」。（REUTERS）

英國《衛報》2日報道，法官接受Justin Timberlake的無罪抗辯，並吊銷其駕駛執照，暫停他在紐約開車的權利。下次開庭審議日期將於9日進行。

辯護律師Edward Burke Jr同日向記者堅稱Justin Timberlake無罪：「事實是他沒有醉駕，我們非常有信心這項刑事指控將被駁回。」

Edward Burke Jr在首次開庭後曾公開批評，檢方及警方在檢控文件上犯有嚴重失誤，質疑檢方發現未有沙展或以上警員簽名，卻未立即解決問題。針對他的言論，法官批評其行為不恰當，並威脅要對他實施禁言令。

紐約警方6月18日向美媒Page Six透露，Justin Timberlake是6月17日晚上被捕，事發地點為紐約薩格港（Sag Harbor）。

圖為Justin Timberlake2022年5月在加州出席活動（Reuters）

Justin Timberlake現年43歲，是童星出身的歌手兼演員，曾是美國男子團體NSYNC成員，之後單飛發展，他奪過10座格林美獎（Grammy Awards），知名歌曲包括《Mirrors》、《SexyBack》、《Can't Stop The Feeling!》、《Cry Me a River》等，他也曾主演電影如《潛逃時空》（In Time），他的妻子為女演員謝茜嘉比爾（Jessica Biel），兩人育有2子。

他近來也陷於負面新聞中，包括前女友、知名女歌手Britney Spears於2023年底推出回憶錄《Woman in Me》，揭露曾為他墮胎、又指他出軌等，他之後備受抨擊。