朝鮮水災5千多人被困　淹沒3000公頃農田　韓國：或影響糧食產量

朝鮮北部地區從7月25日開始連續三天暴雨導致超過4,100套住宅、約3,000公頃農田及大量公共設施、公路和鐵路被淹沒，這引起韓方的關注。韓國政府指出，朝鮮迅速公開水災情況相當罕見，顯示災情非常嚴重，可能會影響秋季糧食產量。



朝中社7月31日報道，朝鮮平安北道和慈江道等地發生嚴重水災，新義州市和義州郡的4,100多套住宅和約3,000公頃農田被淹，5,000多名義州郡居民被困。朝鮮出動空軍直升機、海軍和邊境警備隊進行搜救，順利完成營救任務。

朝鮮水災造成約3,000公頃農田遭淹沒。這張2024年7月31日釋出的照片顯示，朝鮮最高領導人金正恩乘搭橡皮艇到達水災地區視察。（Reuters）

朝鮮媒體1日還公開最高領導人金正恩7月28日至31日視察水災現場的照片和視頻。金正恩乘坐救生艇親自到達受災地區，表示將在最短時間內採取強有力的國家性救災重建措施。

同時，金正恩在水水災害現場嚴厲批評幹部，指他們未能制定有效的防水對策，導致災難性後果。金正恩說：「主要官員的流氓思想和形式主義問題非常嚴重。」

朝鮮7月29日至30日在新義州災區舉行緊急擴大會議，追究水災責任，並更換社會安全相（警察廳長）以及平安北道和慈江道的道黨委員會責任秘書。

這張2024年7月31日釋出的照片顯示，朝鮮最高領導人金正恩乘搭橡皮艇視察水災地區。（Reuters）

專家認為，金正恩親自視察災區，是為了安撫民心，同時將責任轉嫁給高層官員。值得注意的是，朝鮮並未披露具體的傷亡和財產損失情況。

韓國統一部說，根據對衛星圖像的分析，新義州市威化島、義州郡和慈江道滿浦市都被水淹沒，可能已經發生相當嚴重的傷亡。

韓媒朝鮮電視台（TV Chosun）3日報道， 此次暴雨造成的死亡和失蹤人數可能在1,100至1,500人之間。

這張2024年7月31日釋出的照片顯示，朝鮮最高領導人金正恩乘搭橡皮艇視察水災地區。（Reuters）

韓國《文化日報》2日引述消息人士稱，新義州地區的水災原因是由於7月27日的暴雨和漲潮，導致鴨綠江水位上升，無法順利排出，最終引發大範圍的淹沒。

面對朝鮮的水災，韓國紅十字會1日發聲明稱，韓方已準備好就救援物資的需求、援助規模以及物資運送方式與朝方進行討論，並期待平壤方面能迅速回應。韓國政府2日再通過朝韓聯絡辦公室聯繫朝方，但平壤尚未回應。

韓朝關係目前處於低谷，儘管朝韓聯絡渠道在2021年恢復，但自2023年4月以來朝鮮一直沒有回應韓國的聯絡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

