朝鮮夏令營揭秘　俄少年：要6點起身做一事　還可以玩這線上遊戲

俄媒6月底表示，一批俄羅斯青少年預計於7月下旬前往朝鮮，參加為期約1週的夏令營。



這些兒童預計將住在朝鮮最大營地「松濤園」，裏面有水族館、海灘、親水公園等。

另一方面，一位9年前在朝鮮參加過夏令營的俄羅斯男子透漏，當年未成年的他們不僅能在朝鮮購買煙酒，甚至還被要求清晨6點起來擦拭金日成銅像。

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朝鮮夏令營揭秘（01製圖）

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《NEWSIS》報道，塔斯社6月29日表示，俄羅斯青少年團體「最初運動」正在安排讓朝鮮與俄羅斯的青少年交流，擬邀請一批俄羅斯青少年，於7月24日至8月2日前往朝鮮參加夏令營。

夏令營舉辦地點為朝鮮「松濤園」，裏面有親水公園、射箭場、水族館等設施。

俄羅斯在2015年與2016年也安排過青少年到朝鮮參加夏令營。

25歲俄羅斯人弗洛羅夫（Yuri Frolov），近日向外媒暴露當時的經歷。

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該YouTube女主播亦曾介紹過朝鮮溫泉度假村的食宿及浸泡體驗（點擊放大瀏覽）：

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他透露，小時候看了朝鮮相關的紀錄片後，對朝鮮充滿好奇，後來參與朝鮮相關的組織，獲得到朝鮮參加夏令營的機會。當年為期15天的夏令營，含機票食宿的費用約為500美元（約3900港元）。

實際抵達朝鮮後，弗洛羅夫最初2天待在平壤時，經常感覺受到監視。他也透露夏令營參加者在朝鮮商店能輕易買到煙與酒，不受年齡限制。

他們從平壤移動到元山的松濤園後，見到來自老撾、尼日利亞、坦桑尼亞、中國等地的青少年。但他們只有在夏令營最後一天，才與朝鮮當地青少年見面與交流。

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關於夏令營內容，弗洛羅夫指出，雖然朝鮮有安排他們去海灘遠足、參加堆沙堡大會，但也要求他們在早上6點起床，擦拭金日成與金正日的銅像、出席歌頌朝鮮領導人的演唱會。

此外，他還玩了朝鮮的線上遊戲，遊戲內容是讓倉鼠操作戰車，破壞美國白宮。

弗洛羅夫指出，由於食物不合胃口，他半個月掉了快5公斤。雖然活動內容稱不上駭人，但他覺得這段經驗相當無趣，「除了沒有網絡之外，感覺就跟參加俄羅斯的夏令營一樣」。

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