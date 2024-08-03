特朗普遇刺｜華裔男子屢闖海湖莊園被捕 聲稱持中國參與刺殺證據
撰文：劉耀洋
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一名來自美國加州的38歲華裔男子7月30日因多次嘗試非法闖入美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的私人別墅海湖莊園而被捕，他聲稱自己擁有能證明中國有份參與7月13日特朗普遇刺案的文件。
美媒《棕櫚灘郵報》（The Palm Beach Post）2日報道，涉事男子是中國公民，名為Zijie Li。法庭文件顯示，他7月19日晚上約8時，首次駕車接近海湖莊園，並向美國特勤局人員表示，自己持有與特朗普遇刺相關的文件，並聲稱中國政府涉及刺殺事件。
特勤局人員隨即以非法闖入為由要求他離開，警方亦向他發書面警告，指如果再次闖入將會被捕。然而他其後依然屢闖海湖莊園，更曾一度堵塞交通，警方最終在7月30日拘捕他。
報道稱，Zijie Li不是第一個因試圖闖入海湖莊園而面臨檢控的中國公民；一名中國籍女子2019年3月因謊稱自己獲邀出席在海湖莊園舉行的活動，且被搜出帶有惡意軟件的USB而被捕。最終她被判監2年，服刑完畢後已遣返中國。
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