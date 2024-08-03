美國大選｜賀錦麗7月籌得3.1億美元　比特朗普多一倍

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的競選團隊8月2日宣布，7月份收到的政治捐款總計3.1億美元（約24.2億港元），比共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）籌到的1.387億美元（約10.85億港元）多出一倍有多。



路透社8月2日報道，賀錦麗團隊同日指出，加上總統拜登（Joe Biden）先前所籌得的捐款，民主黨目前籌集的競選資金已突破10億美元（約78億港元）大關，籌款速度是歷屆總統選舉中最快的。

民主黨的金主們先前為了迫使拜登退選，紛紛抽起捐款，但自從拜登7月21日宣布退選將讓位予和盡力，民主黨支持者又重燃捐款的熱情。

美國大選民主黨總統參選人、美現任副總統賀錦麗（又譯哈里斯）2024年7月30日出席在佐治亞州亞特蘭大舉行的拉票活動。（Reuters）

賀錦麗團隊指出，7月籌得的3.1億美元（約24.2億港元），其中超過2億美元（約15.62億港元）是在拜登交棒後的首周進帳的；三分之二的7月捐款來自首次捐獻者，就個別捐款而論，94%數額不超過200美元（約1561港元）。

賀錦麗的競選經理羅德里格斯（Julie Chavez Rodriguez）表示：「在這麼短時間內湧現出大量的支持，明確顯示支持賀錦麗的陣營已經動員起來，並正在壯大，準備好付出努力在今年11月擊敗特朗普。」

2024年7月20日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，左）在密歇根州首次與他的競選拍檔、副總統候選人萬斯（J.D. Vance，不在圖中）舉行競選集會。（Reuters）2024年7月23日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在威斯康星州首次以總統候選人身份向支持者發言。（Reuters）

截至7月底，賀錦麗團隊現金庫存達3.77億美元（29.44億港元），比特朗普團隊多5000萬美元（約3.9億港元）。特朗普7月所獲的捐款比6月多了24%，他7月13日險遭暗殺，估計對吸引捐款起了一定的刺激作用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

