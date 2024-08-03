美國大選｜賀錦麗7月籌得3.1億美元 比特朗普多一倍
撰文：聯合早報
出版：更新：
美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的競選團隊8月2日宣布，7月份收到的政治捐款總計3.1億美元（約24.2億港元），比共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）籌到的1.387億美元（約10.85億港元）多出一倍有多。
路透社8月2日報道，賀錦麗團隊同日指出，加上總統拜登（Joe Biden）先前所籌得的捐款，民主黨目前籌集的競選資金已突破10億美元（約78億港元）大關，籌款速度是歷屆總統選舉中最快的。
民主黨的金主們先前為了迫使拜登退選，紛紛抽起捐款，但自從拜登7月21日宣布退選將讓位予和盡力，民主黨支持者又重燃捐款的熱情。
賀錦麗團隊指出，7月籌得的3.1億美元（約24.2億港元），其中超過2億美元（約15.62億港元）是在拜登交棒後的首周進帳的；三分之二的7月捐款來自首次捐獻者，就個別捐款而論，94%數額不超過200美元（約1561港元）。
賀錦麗的競選經理羅德里格斯（Julie Chavez Rodriguez）表示：「在這麼短時間內湧現出大量的支持，明確顯示支持賀錦麗的陣營已經動員起來，並正在壯大，準備好付出努力在今年11月擊敗特朗普。」
截至7月底，賀錦麗團隊現金庫存達3.77億美元（29.44億港元），比特朗普團隊多5000萬美元（約3.9億港元）。特朗普7月所獲的捐款比6月多了24%，他7月13日險遭暗殺，估計對吸引捐款起了一定的刺激作用。
本文獲《聯合早報》授權轉載
美國大選｜民主黨：副總統賀錦麗已獲足夠過票數成為總統候選人賀錦麗料獲民主黨候選人提名 首場競選集會攜副手登場美俄換囚 WSJ記者獲釋回國 拜登賀錦麗到場迎接賀錦麗對華政策往績模糊 美媒分析：料維持拜登聯合盟友抗中策略