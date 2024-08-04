美國大選｜特朗普提議霍士舉行辯論　賀錦麗拒絕並指對方膽怯

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月2日發文表示，同意在9月4日與副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）進行辯論，但需由霍士新聞（Fox News）舉行。賀錦麗團隊拒絕了特朗普的提議，堅持只出席之前同意，由美國廣播公司（ABC News）舉行的辯論，團隊並指特朗普對選情感到害怕，才會要求對他較為「友好」的霍士新聞主辦辯論。



特朗普在其社交媒體帳戶表示：「今次辯論規則與上次我同『眼瞓鬼拜登（Sleepy Joe）』那場辯論相似，但這次將會有滿場觀眾，在賓夕法尼亞州舉行。」

圖為2024年8月2日，特朗普在旗下社交平台發文同意與賀錦麗進行辯論。（Reuters）

賀錦麗的競選公關總監泰勒（Michael Tyler）表示，特朗普對選情感到害怕，才會試圖退出他已經同意的辯論，希望靠投奔霍士新聞去拯救他的選情。

特朗普和拜登（Joe Biden）原本同意9月10日參加由美國廣播公司舉行第二次辯論，但拜登已在7月21日宣布退選。

圖右：美國共和黨總統候選人特朗普2024年7月24日在北卡羅來納州夏洛特出席拉票活動。（Reuters）圖左：2024年7月23日，美國副總統賀錦麗在美國威斯康星州一所高中，以總統參選人身份首次發表競選演說。（Reuters）

泰勒表示：「賀錦麗無論如何都會藉此在黃金時段向全國觀眾發表演說」。他的說話似乎暗示，即使特朗普9月10日不出席，賀錦麗也會現身。