美國大選｜賀錦麗選情報捷　團隊獲3名奧巴馬競選核心成員加盟

隨着美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）篤定成為民主黨總統候選人，她進一步加強競選活動。外媒8月2日報道，賀錦麗的競選團隊增加3名資深高級顧問，三人皆曾在前總統奧巴馬（Barack Obama）的競選團隊擔任要職。



路透社8月2日引述消息人士稱，David Plouffe曾擔任2008年奧巴馬總統競選活動的經理，並在奧巴馬2012年連任獲勝後擔任其高級助手，如今他以高級顧問的身份加入賀錦麗的競選團隊。

2009年6月25日，曾擔任美國前總統奧巴馬（Barack Obama）競選經理的David Plouffe在法國坎城發表演講。（Getty）

除了David Plouffe，競選團隊也聘請Stephanie Cutter為高級戰略顧問，她曾是奧巴馬競選團隊的副經理，也是民主黨代表大會的資深策劃人，曾負責安排總統拜登（Joe Biden）2020年的就職典禮。

第三名重量級人物是奧巴馬競選團隊的老將Mitch Stewart，將出任高級搖擺州份顧問；前賀錦麗助手David Binder則負責公眾輿論研究工作，他亦曾在奧巴馬團隊擔任同樣的職務。

美國大選民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）2024年7月30日出席在佐治亞州亞特蘭大舉行的拉票活動。（Reuters）

美國民主黨全國委員會（Democratic National Committee）主席哈里森（Jaime Harrison）3日表示，賀錦麗已獲得足夠票數，成為民主黨總統候選人。