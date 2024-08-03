美國大選｜賀錦麗本週末面試副手 料8月5日公布人選
撰文：王海
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美媒8月2日引述兩位知情人士透露，副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）計劃本週末與有意成為她副手的候選人親自會面，而她將於8月5日公布最終人選。
路透社8月2日報道，賀錦麗預計將在5日做出最終抉擇，然後6日在費城與副總統候選人首次公開露面。知情人士表示，賀錦麗的競選團隊還計劃屆時在社交媒體上以兩人的名義發表聲明。
消息人士指，賀錦麗本週末將會見的潛在人選包括賓夕凡尼亞州長夏皮羅（Josh Shapiro）、阿利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）、明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）、肯塔基州長安迪貝希爾（Andy Beshear）、美國交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）和伊利諾伊州長普利茨克（J.B. Pritzker）。
副總統人選將會是賀錦麗政治生涯中最重要的抉擇，在總統拜登（Joe Biden）7月21日退選後，賀錦麗隨即馬不停蹄開始競選她的競選活動，上述6位潛在人選皆為白人男性，過往都有贏得鄉郊地區、白人或獨立選民選票的戰績。
賀錦麗的決定同時也影響民主黨未來的走向，副總統人選未來很有機會成為競逐總統的有力競爭者。
其中一位呼聲較高的人選，賓州州長夏皮羅的新聞秘書表示，夏皮羅已取消原定週末前往紐約市漢普頓地區的籌款行程。
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