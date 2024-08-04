美國大選｜賀錦麗副手熱門人選　夏皮羅是何許人？

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）已獲民主黨全國委員會（Democratic National Committee，DNC）確認，獲得足夠票數成為總統候選人。媒體的目光隨即轉向她的副手人選，而賓夕法尼亞州長夏皮羅（Josh Shapiro）是呼聲最高的人選之一。



英國衛報8月2日報道，51歲的夏皮羅是4名孩子的父親，他過去曾擔任國會助理，後來成為州議員，2017年起擔任賓州總檢察長，自2022年當選賓州州長以來，夏皮羅一直保持較高的支持率，其中包括來自共和黨選民的支持。

而他的這項數據甚至要比副總統賀錦麗、共和黨正副總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）和萬斯（JD Vance）都要高。

2020年總統大選，拜登在賓州獲勝後確認最終勝選。 來到2024年，該州再次成為最重要的總統選舉戰場之一。

賀錦麗6日將在賓州費城舉辦她與副總統候選人的首場公開活動，此舉之前引起大量媒體猜測副總統人選早已歸賓州州長夏皮羅所屬。

2024年7月13日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和賓夕法尼亞州長夏皮羅（Josh Shapiro）一同參觀費城雷丁市場。（Reuters）

民主黨內一名進步派人士，Cenk Uygur嘗試解釋為何夏皮羅能夠在賓州保持高民望，他在任內終結了管理養老基金的華爾街大銀行所收取的「過高費用」，並向「高利率借貸結構」發起挑戰。

而夏皮羅在擔任賓州總檢察長期間，也對該州天主教犯下性侵罪行的牧師採取強硬態度。

馬薩諸塞州國會議員Jake Auchincloss在接受《紐約時報》採訪時表達了夏皮羅對中間選民的吸引力。

「賀錦麗需要贏得賓州，向選民發出溫和的信號。賀錦麗需要證明她不會向民主黨內的左翼屈服，左翼對夏皮羅的攻擊愈猛烈，他對賀錦麗的幫助就愈大。」

2024年7月29日，賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）與密歇根州長惠特默（Gretchen Whitmer，不在圖中）在賓州安布勒市舉行支持副總統賀錦麗競選總統的集會。（Reuters）

民主黨左翼對夏皮羅不滿的其中一個主要原因，是他在以色列問題的立場，自去年10月7 日哈馬斯襲擊以色列以來，身為猶太人的夏皮羅，就以色列對加沙和巴勒斯坦發動的襲擊對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）作出嚴厲批評，稱他為「有史以來最糟糕的領導人之一」，但夏皮羅同時堅持以色列應有自衛權。

在國內，夏皮羅多次譴責反猶太主義，並對校園內聲援巴勒斯坦的學生採取強硬態度。今年4月，夏皮羅在接受美國媒體採訪時，將一些親巴勒斯坦的示威者與三K黨相提並論，稱校園裡不會容忍「穿著三K黨服裝或三K黨標誌的人」。