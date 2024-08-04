拜登簽署新法案　政府採購美國旗須100%美國製造

綜合美國媒體8月2日報道，總統拜登（Joe Biden）本週簽署一項法案，要求聯邦政府只能採購完全在美國製造的美國國旗。



該法案由民主黨聯邦參議員布朗（Sherrod Brown）與共和黨聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）聯合發起，去年11月獲國會參議院通過，今年7月下旬獲眾議院通過，並提交拜登簽署。

美國媒體報道，布朗和柯林斯等人近年一直推動「美國旗美國造」（All American Flag Act）法案，之前的幾次嘗試在參議院獲得通過，但止步於眾議院。

圖為2012年5月17日，美國國旗在紐約摩根大通總部外隨風飄揚。（Reuters）

根據現有規定，聯邦政府採購的美國國旗須含有至少50%美國製造的材料。新法案將這一比例提高至100%，並且要求在美國生產。

美國聯邦政府數據顯示，美國2015年進口的國旗價值超過400萬美元（約3123萬港元）。美國從海外進口千百萬的美國旗幟，多數來自中國。支持推動該法案的人士說，2017年，美國進口了大約1千萬面美國國旗，其中99.5%來自中國。這些數字包括所有輸入美國的美國國旗，而不僅僅是聯邦政府採購的旗幟。

這一法案引起一些美國人對民粹主義、保護主義的擔憂，更在社交媒體上引起一些網民的調侃。有美國網友質疑稱，這種對貿易施加更多限制的舉措，會導致美國國旗價格上漲和短缺。

2024年8月2日，巴黎奧運期間，一名美國球迷在美國沙灘排球隊贏得比賽後揮動美國國旗慶祝。（Reuters）

在亞馬遜上，賣得最好的「本土產」美國國旗打完折以後的售價為18.99美元（約148港元）。同等規格的產品，在中國批發電商平台上的跨境訂單單價為10-20元人民幣（約11-22港元）。當然，對於美國的國會議員們來說，設定貿易保護政策的時候，根本不會考慮成本問題。

此外還有媒體注意到，法案列出了一些「留有餘地」的豁免條款。例如，如果一時造不出市場需要的美國國旗，可不執行100%美國製造的規定。另外，總統如果認定該法案條款與貿易協定條款有衝突，可要求暫緩執行。

本文獲《觀察者網》授權轉載

