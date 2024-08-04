美國大選｜司法部加強準備防政治暴力　半數搖擺州選民感悲觀

美國司法部正在為2024年11月的總統大選做準備，包括捍衛投票權、調查針對選舉的威脅，以及恢復與社交媒體公司的簡報會，遏制虛假訊息傳播。美國官員希望通過這些舉措，能夠避免2020年選舉後發生的混亂和暴力。



美國司法部副部長莫納科（Lisa Monaco）2日在美國律師協會於芝加哥主辦的活動上，就呼籲律師同業協助保護民主，共同應對各種危害美國民主的威脅。

美國司法部正在為2024年11月的總統大選做準備，希望能夠避免2020年選舉後發生的混亂和暴力。圖為2020年12月15日，美國華盛頓，司法部大樓外一面美國國旗正隨風飄揚 。（Reuters）

莫納科說：「當我們準備在美國投票時，我們國家的民主正在經受考驗，包括日益兩極化的政治格局和對公職人員的暴力威脅驚人地增加。」

過去幾天，美國情報和執法官員向媒體介紹美國選舉當前面對各個國內外威脅。

司法部長加蘭（Merrick Garland）7月31日接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時指出選舉安全的重要性，並稱2024年總統選舉可能會危及美國民主。他表示：「美國的選舉是地球上最安全，如果我們的民主要生存，每個人都必須接受這一點。」

民調顯示，美國選民對本屆大選感到焦慮。彭博社與Morning Consult在7月24日至28日展開民調，詢問選民是否相信大選及選後不會發生暴力事件時，半數搖擺州選民表示不太相信或完全不相信。

圖為美國司法部長加蘭2023年1月24日宣布，司法部對Google提反壟斷訴訟。（Reuters）

特勤局增加使用無人機保障安全

另一方面，美國特勤局代局長Ronald Rowe於2日稱，在前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）遇刺未遂事件後，特勤局計劃增加使用無人機。

Ronald Rowe在記者會上表示，特勤局並沒有在7月13日賓夕法尼亞州舉行的競選集會出動無人機，但如今他們將改變方式，開始部署無人機。

他透露，事發當天警方曾發警告指屋頂上有一名持槍男子，但特勤局特工沒有及時收到消息，因為當地政府和特勤局特工使用不同的通訊渠道。

槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）在現場附近的屋頂連開八槍，特朗普右耳受輕傷，兩名參加集會的支持者受重傷，一名50歲的支持者身亡。槍手開槍後被特勤局反狙擊手射殺。

美國聯邦調查局說，槍擊案發生前約2小時，克魯克斯還遙控一架無人機，在集會地點附近飛行11分鐘。

2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動遇刺。（Reuters）

Ronald Rowe指出，當地警方不應為特朗普遇刺未遂事件中的保安失誤負責，這次暗殺行動對美國來說是「黑暗的一天」，特勤局對「任務失敗」負有全部責任。

他也說，政府正在對這宗槍擊案進行後續的多方調查，如有發現任何違反政策的情況，特勤局人員將被追究責任。

本文獲《聯合早報》授權轉載

