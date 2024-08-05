以色列或面臨5條戰線　G7：中東衝突各方應避免局勢升溫

七國集團（G7）外交部長通過輪值主席國意大利發表聲明，呼籲中東當前衝突各方，避免採取任何可能導致局勢升級的行動。



路透社報道，有報道指伊朗最快可能在週一（8月5日）向以色列發動報復襲擊，以色列國防軍4日晚上說，以色列的民事防護政策「截至目前」維持不變。

意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）4日主持G7外長視頻會議後發表聲明說，G7外長對近日發生的事件表示「強烈關注」，稱「這些事件可能導致加沙地帶危機從黎巴嫩開始蔓延到更廣泛地區」。

G7外長說：「我們呼籲有關各方停止任何可能阻礙對話和降溫的努力，並導致局勢再次升級的行動。」

黎巴嫩真主黨（Hezbollah）軍事指揮官舒庫爾（Fouad Chokr）7月30日被以軍空襲炸死，隔天哈馬斯政治局領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）也在伊朗遇襲身亡，真主黨和伊朗誓要為兩人復仇。以色列媒體稱，以色列正為應對多方襲擊加緊準備。

以色列第12頻道報道，以色列安全機構正處於最高戒備，以美國為首、成員包括英國和阿拉伯盟國的國際聯盟，也在準備協助以色列阻止和攔截可能來自多方的襲擊，包括派戰鬥機和戰艦進行巡邏。

以色列新聞網站Ynet也報道，以色列領導層週末舉行安全會議，討論如何應對可能涉及「五條戰線」的可能襲擊，但沒有進一步說明。報道引述以色列高官說，美國恐怕難以阻止這樣的襲擊，以色列可能會出現大量傷亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

