英國舞蹈班襲擊示威失控　極右EDL「借屍還魂」再受關注

英國紹斯波特（Southport）7月29日持刀襲擊案造成3名兒童死亡，網上流傳疑兇為激進穆斯林移民的不實資訊，即使當局已經即時澄清，仍無法阻止極右翼在各地發起示威。截至8月4日，全國已有超過90人被捕，首相施紀賢（Keir Starmer）揚言會將極右暴徒繩之以法。外界有聲音認為，政府是否應該引用反恐法封殺「英格蘭護衛聯盟」（English Defence League，EDL），但到底這個技術上已不存在的組織與今次示威有何關連？



天空新聞（Sky News）報道，EDL於2009年在倫敦成立，原本是由多批足球流氓組成，並到盧頓（Lutin）抗議伊斯蘭組織的存在。EDL由原名Stephen Yaxley-Lennon、前英國國家黨（BNP）成員魯賓遜（Tommy Robinson）領導。

圖為2024年7月27日，EDL前領袖魯賓遜在倫敦出席一個極右集會。（Reuters）

提到BNP，EDL的思想與英國極右政黨相近，都是否定穆斯林可以成為英國人的想法，並認為伊斯蘭教威脅歐洲價值，同時將英國文化衰落歸咎於移民率高企。

不過EDL卻並非完全跟從傳統極右路線，組織內設有猶太人、錫克教及LGBT等派別，與拒絕生物種族主義、反猶太主義、反同性戀的典型極右價值不同。該組織以「非種族歧視、非暴力、只是無法繼續沉默」為口號，又標榜為白人工人階級挺身而出。

2024年8月4日，英國洛達咸（Rotherham），一隻警犬襲擊一名極右示威者。（Reuters）

EDL在2010至2013年間最為活躍，但之後因為派系鬥爭及與挪威連環襲擊導致77人死亡的極端分子布雷維克（Anders Behring Breivik）有連繫，再加上BNP冒起，導致組織發展無以為繼。魯賓遜2013年以憂慮無法控制組織內最暴力支持者為由，決定割席。

該組織沈寂多年後，在2017年再次成為新聞焦點，當時組織有意發起遊行，最終只有6人到場，示威被迫取消。反種族歧視組織Hope Not Hate近年已將EDL視為不存在，連魯賓遜本人亦表示，今次騷亂與EDL無關，而是當地居民感到不滿而發起。

即使嘗試劃清界線，英國默西塞特郡（Merseyside）警方指，7月30日紹斯波特一間清真寺爆發警民衝突後的騷亂中，EDL的支持者似乎佔大多數。而在英格蘭東北城鎮新德蘭（Sunderland），當地一名議員指，一個納粹及EDL分支的旗幟曾出現在8月2日的騷亂，並認為過往參與EDL的人士仍然在當地活躍。

2024年7月30日，英國利物浦（Liverpool）以北海邊城鎮紹斯波特（Southport）爆發反穆斯林抗議，有警車被焚毀。（X短片截圖）

根據英國反恐法，假如內政部認為一個組織可能與恐怖主義有關，包括向其他人施以嚴重暴力、嚴重破壞財產、危害他人生命以影響政府或恐嚇公眾等，當局可以合理地禁止對方運作，同時必須以推進政治、宗教、種族或意識形態事業為目標。

副首相韋雅蘭（Angela Rayner）譴責連場騷亂，同時表示內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）會審視是否引用有關法例封殺EDL。報道提到，EDL雖然正式已解散，但假如政府認為對方以不同名字運作，仍有權禁止有關組織。不過有政府顧問認為，當局應優先找出目前煽風點火的主謀。