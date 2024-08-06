特朗普掩口費案　最高法院駁回叫停判刑呈請

美國最高法院（U.S. Supreme Court）8月5日駁回了由密蘇里州（Missouri）總檢察長提出，叫停對特朗普（Donald Trump，又譯川普）掩口費案判刑的呈請，並將相關的禁言令延長到11月5日總統大選之後。



特朗普被控在2016年總統大選前夕，涉嫌偽造商業文件以隱瞞向成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）提供掩口費一事。他一直否認控罪，並稱整宗官司都是被操縱。

掩口費案5月30日被裁定罪成後，紐約法院原定於7月11日判刑，不過法院7月2日宣布推遲至9月18日才宣布刑期。

2024年5月31日，美國共和黨總統參選人、美國前總統特普（Donald Trump，又譯川普）在特朗普大樓出席記者會。特朗普競選團隊31日晚發表聲明說，掩口費案裁決30日宣布後，他們在24小時內籌到5,280萬美元。（Reuters）

密蘇里州總檢察長貝利（Andrew Bailey）其後在7月3日向最高法院提交呈請，要求掩口費案等到11月5日大選後才判刑，期間也應撤銷對特朗普的禁言令，否則特朗普無法穿梭各州競選，包括選舉人在內的美國公民，也無法了解特朗普的政綱，有見及此，最高法院需要確保大選不受干預。

最高法院今次的判決意味掩口費案的判刑將會在9月18日宣布。

2024年8月3日，共和黨總統候選人、前美國總統特朗普（Donald Trump）在佐治亞州亞特蘭大與共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance，不在圖中）舉行的競選集會上指向現場觀眾。（Reuters）

除了這宗官司，特朗普面對另外三宗刑事起訴，但預計審訊不會在11月5日的大選前開始。