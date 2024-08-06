美國大選｜特朗普形容美股急瀉為「賀錦麗爆煲」　警告恐經濟衰退

美股8月5日隨全球股市急瀉，而美國近期數據也令市場憂慮經濟衰退。前總統特朗普（Donald Trump）將跌市形容為「賀錦麗爆煲」（Kamala Crash），藉此攻擊料將代表民主黨出戰大選的副總統賀錦麗（Kamala Harris）。



美國副總統賀錦麗（又譯哈里斯）2024年7月30日出席在佐治亞州亞特蘭大舉行的競選活動。（Reuters）

特朗普5日在社交媒體上稱， 股市大幅下滑。卡瑪拉比騙子拜登還要糟糕。他形容卡瑪拉是激進左翼瘋子，指對方在加州出任公職時摧毀三藩市和整個加州，下一步是令美國大蕭條。

特朗普又用 「TRUMP CASH vs. KAMALA CRASH」為題，稱選民可以選擇「特朗普繁榮」（Trump Prosperity），又或者「賀錦麗爆煲」和「2024大蕭條」。他又警告。如果讓這些非常愚蠢的人繼續執政，會有世界大戰的可能性。

從2016 年總統大選投票日，至2020 年2月新冠疫情爆發前，道指在特朗普總統任內飆升近60%。市場在疫情期間疲弱，但到特朗普卸任時，股市已經恢復。

圖為2023年12月6日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所 (NYSE) 的交易大廳工作。 REUTERS

在總統拜登（Joe Biden）的領導下，道指增長約25%。 而自拜登和賀錦麗 2021 年 1 月上任以來，美國消費者成本飆升了20% 以上。

隨著賀錦麗將出戰總統，保守派人士沿用「拜登經濟學」（Bidenonomics）概念，開始用「賀錦麗經濟學」（Kamalanomics）一詞來譏諷她的經濟政策。